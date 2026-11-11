El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la viealcaldesa, Inma Sanz, están ultimando los detalles de la querella que presentarán contra el ya exdelegado del Gobierno, Francisco Martín, por haber permitido y amparado la acampada de la Puerta del Sol.

"Estamos pendiente de cuantificar. De hecho, la viealcaldesa y yo estamos pendientes de una reunión con los servicios jurídicos que vamos a hacer esta semana para tomar definitivamente la decisión de cuándo presentar la querella contra el anterior delegado del Gobierno pero queremos acompañarla de los informes que son imprescindibles", explicó este miércoles Almeida a la prensa.

Así, dijo, "hasta que no tengamos toda la documentación recabada preferimos no dar datos porque la acción judicial tiene que ser lo suficientemente seria y consistente como para que el exdelegado del Gobierno pague por lo que le hizo a la ciudad de Madrid, pague por lo que le hizo a los comerciantes y pague por la inacción que tuvo con esa acampada ilegal", añadió.

El regidor capitalino anunció a finales de octubre, durante la celebración del Pleno municipal, que el Ayuntamiento interpondría una "denuncia penal" contra el ahora ya exdelegado del Gobierno en Madrid por su "inacción" ante la acampada en la Puerta del Sol.

En respuesta a la pregunta de la portavoz de Vox, Arantxa Cabello, que se había interesado en conocer qué iba a hacer el Consistorio "para acabar con la ocupación, la degradación y la violencia en la Puerta del Sol", Almeida anunció que, una vez que se agotara el plazo administrativo del requerimiento que habían presentado en la Delegación del Gobierno, interpondrían "una denuncia penal contra el ya exdelegado del Gobierno de Madrid por inacción como consecuencia de que ha cometido, a nuestro juicio, un evidente delito permitiendo que se produjera la ocupación de este espacio público".

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, por su parte, también sigue adelante con su querella contra Francisco Martín por un presunto delito de prevaricación administrativa así como por omisión del deber de perseguir aquellos delitos que se estuvieron cometiendo de forma continuada durante días, tales como delitos de presuntas agresiones sexuales y físicas, atentados contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, delitos de odio y amenazas e injurias contra la presidenta autonómica.

Además, ya comunicó a la nueva delegada, Pilar Trinidad, que la Comunidad de Madrid iniciará un procedimiento de responsabilidad patrimonial para reclamar a la Delegación del Gobierno "los gastos en los que ha incurrido tras esta acampada ilegal", que se desalojó finalmente el 3 de noviembre tras 38 días.

El Consejo de Gobierno ya analizó hace unos días el impacto negativo en los comercios de la zona con pérdidas superiores a los 30.000.000 de euros. Asimismo, destaca el especial impacto que ha sufrido Metro, con 494.000 viajeros menos, lo que ha supuesto un coste económico superior a los 750.000 euros, teniendo en cuenta los menores ingresos y los mayores gastos de la acampada en concepto de refuerzo de seguridad y limpieza principalmente.