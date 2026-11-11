Atascos habituales en los accesos a Madrid mientras sindicalistas cortan puntos de la M-30 y A-42

La jornada de protesta convocada por las centrales sindicales ha arrancado este miércoles sin lograr paralizar la actividad laboral en la capital de España. Los accesos a la ciudad han amanecido con las habituales retenciones de hora punta registradas en cualquier día laborable, mostrando una estampa de normalidad en la que los ciudadanos han acudido mayoritariamente a sus puestos de trabajo. Según han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico a Europa Press, la totalidad de las vías de la red viaria madrileña se encuentra completamente abierta a la circulación sin cortes provocados por piquetes, lo que refleja el fracaso de convocatoria para esta huelga general contra la oposición.

A primera hora de la mañana, en torno a las 7:30, la intensidad circulatoria provocaba ya demoras significativas en varios de los principales corredores de entrada. En la zona norte, la autovía A-1 presentaba tráfico lento a la altura de San Sebastián de los Reyes y del nudo de Las Tablas. Por su parte, en el corredor del Henares, la autovía A-2 concentraba importantes dificultades para los conductores a su paso por el término municipal de Torrejón de Ardoz, reflejando que el flujo de vehículos particulares y de transporte mantenía el pulso del calendario productivo.

Hacia el sur y el oeste, el escenario ha sido idéntico al de cualquier otra mañana laboral. La carretera A-4 registraba retenciones localizadas en Pinto y en el enlace de Butarque, mientras que la A-5 experimentaba problemas de circulación en Arroyomolinos y Alcorcón. En el acceso noroeste, la A-6 acumulaba kilómetros de congestión entre los municipios de Las Rozas y Majadahonda. Del mismo modo, la autovía de Toledo, la A-42, se vio afectada por las complicaciones habituales en Parla y Getafe, mientras que en la M-607 las frenadas se repetían en Tres Cantos y en el entorno de Colmenar Viejo.

Las carreteras de circunvalación tampoco han sido ajenas al trasiego cotidiano. En la M-40, las principales complicaciones se han focalizado en Aravaca y Pozuelo de Alarcón en ambos sentidos, así como en Cuatro Vientos en dirección a la A-5, en los tramos de Villaverde y en los enlaces con Coslada y Vicálvaro hacia la autovía A-2. Adicionalmente, la Dirección General de Tráfico ha informado de un accidente vial en la M-45 que ha generado más de tres kilómetros de paradas a la altura de Villaverde en sentido hacia la A-3, un percance aislado que ha constituido la única incidencia técnica destacable de la mañana.

A pesar de la normalidad, piquetes han cortado la M-30 a la altura de Puente de Vallecas. Lo mismo ha pasado en la A-42 a la altura de Plaza Elíptica.

❌ Cortada la M-30 a la altura de Puente de Vallekas. HUELGA, HUELGA, HUELGA GENERAL. pic.twitter.com/gsEHHgkief — CNT Madrid (@CNT_Madrid) November 11, 2026

🔴 Piquetes interrumpen el tráfico y provocan cortes en la M-30 y en la A-42. La circulación de vehículos se encuentra bloqueada en ambas vías a causa de las protestas. pic.twitter.com/swEd1m2aWY — Libertad Digital (@libertaddigital) November 11, 2026

Cortes en Cataluña

La situación es distinta en el noreste de España. A partir de las 7:00 horas, decenas de grupos organizados han tomado posiciones en los puntos neurálgicos de la red de transportes para imponer más de una treintena de cortes en las principales arterias de comunicación de la región, impidiendo el libre tránsito de mercancías y de los ciudadanos que pretendían acudir a sus puestos de trabajo.

El impacto más grave se concentra en el área metropolitana de la Ciudad Condal. La irrupción de unas doscientas personas en la B-10, la conocida Ronda del Litoral, a la altura de Colón y en Hospitalet de Llobregat en sentido Trinitat, ha provocado un colapso absoluto en los accesos al puerto de Barcelona y en las inmediaciones del polígono industrial de la Zona Franca. La paralización del tráfico pesado en estos enclaves estratégicos compromete la operativa logística habitual de cientos de empresas en una mañana marcada por la coacción de los piquetes.

El cerco viario se ha extendido rápidamente al resto de vías de gran capacidad. La autopista AP-7 presenta múltiples interrupciones a su paso por municipios barceloneses como Santa Perpetua de Moguda, Cerdañola del Vallés, Subirats o Llinás del Vallés, interrumpiendo la circulación en ambos sentidos y bloqueando la conexión natural con la frontera francesa y el resto del arco mediterráneo. Idéntica situación se reproduce en la autovía A-2 en el nudo del Llobregat, así como en las carreteras B-23, B-40, C-16, C-32, C-33 y C-58, donde los atascos kilométricos han impedido el funcionamiento ordinario de los accesos a la capital catalana.

El bloqueo orquestado no se circunscribe únicamente a Barcelona. En Lérida, los piquetes han clausurado la A-2 en Alcoletge y Tárrega, además de interrumpir la Ll-11 y la C-13 a la altura de su parque industrial. En Tarragona, la autovía A-27 ha quedado inutilizada a las puertas del puerto provincial, sumándose a los cortes en la C-14 en Reus y en la T-750. Por su parte, la provincia de Gerona registra incidentes y cortes intermitentes en la C-66 y la comarca del Valle de Bas, completando un mapa de sabotajes que vulnera el derecho al trabajo de miles de catalanes.