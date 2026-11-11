Ayuso recibe a la opositora cubana Rosa María Payá en Sol

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este miércoles en la Real Casa de Correos a la activista y opositora al régimen cubano Rosa María Payá, con quien ha abordado la situación política de la isla y la defensa de la democracia y las libertades.

Durante el encuentro, celebrado en la sede del Gobierno regional, Ayuso ha trasladado a Payá el compromiso de la Comunidad de Madrid con la democracia y el Estado de derecho en Cuba, país sometido a la dictadura castrista desde 1959. Ambas también han tratado la importancia de preservar los valores de la Hispanidad, una comunidad cultural que reúne a casi 600 millones de personas en todo el mundo.

Rosa María Payá es una activista y disidente política cubana que reside en Miami (Estados Unidos) desde 2012, tras la muerte de su padre en un accidente de coche. Desde entonces, ha reclamado investigaciones formales para esclarecer el origen del siniestro.

Además, es fundadora de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, que promueve un cambio hacia un sistema democrático y de libertades en la isla, y coordinadora de la plataforma Pasos de Cambio.