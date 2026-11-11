Cerrados El Retiro y otros cinco parques históricos por fuertes rachas de viento de hasta 74 km/h

El Ayuntamiento de Madrid ha decretado el cierre temporal de El Retiro y de otros cinco parques históricos de la capital a partir de las 12:00 de este mediodía debido a las condiciones meteorológicas adversas, ante la llegada de la borrasca Charles. La decisión se fundamenta en la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un notable empeoramiento de las condiciones climáticas con rachas de viento que podrían alcanzar los 74 kilómetros por hora.

La medida preventiva también afecta de forma directa al parque de El Capricho, la Rosaleda del Parque del Oeste, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta Torre Arias. En todos estos espacios, la presencia de ejemplares maduros y de gran porte eleva considerablemente el riesgo de desprendimiento de ramas ante el embate del temporal.

La reapertura de todas las instalaciones quedará condicionada a la evaluación y actuación sobre los posibles daños en los árboles, algo de lo que informará el Consistorio a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a los vecinos de la capital que limiten sus desplazamientos durante la tarde, cuando tendrá lugar una manifestación convocada por los sindicatos con motivo de la huelga general en las calles del centro.

Durante una visita a la Sección de Protección del Patrimonio Urbano (Sepropur) de la Policía Municipal —donde ha acudido para presentar el balance de la unidad antigrafiti—, el regidor ha salido al paso de posibles suspicacias y ha invitado a los sindicatos a comprobar directamente las previsiones.

A su vez, Almeida ha afirmado que quienes quieran ir a la concentración están "en su perfecto derecho", aunque ha precisado que, según la Aemet, la tarde será complicada "desde el punto de vista meteorológico", con alerta amarilla por fuertes vientos y aumento de las lluvias. Igualmente, ha remarcado que la obligación del Ayuntamiento consiste en hacer un llamamiento a extremar las precauciones por parte de aquellos que transiten por la ciudad.