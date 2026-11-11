El 82% de los madrileños aprueba la sanidad pública de su comunidad

La sanidad pública madrileña mantiene un amplio respaldo entre los ciudadanos, según un estudio elaborado por Ipsos. En concreto, el 82% de los madrileños la valora entre el aprobado y el sobresaliente, prácticamente el mismo nivel que en la primera oleada del año.

Además, un 18% la califica de sobresaliente, por encima de la media nacional (13%). La nota media se sitúa en 6,5% frente al 6,3% del conjunto de España.

Este nivel de respaldo sitúa a la Comunidad de Madrid entre los sistemas sanitarios mejor percibidos del país. Así, el 25,5% de los españoles considera a Madrid una de las tres comunidades con mejor sanidad pública, solo por detrás del País Vasco (28,9%) y por delante de Cataluña (21,8%), en un contexto en el que la sanidad se mantiene como la segunda preocupación de los españoles (49,7%), solo por detrás de la vivienda (58,4%).

El modelo madrileño se sustenta en la alta valoración de sus profesionales y en la capacidad de escoger por parte de los ciudadanos. De hecho, aspectos como la libre elección sanitaria, la capacitación de los sanitarios o el trato personal recibido se sitúan de nuevo entre los elementos mejor puntuados.

La capacitación de los médicos obtiene un 39,1% de puntuaciones excelentes, una de las más altas de España; la del personal de enfermería, un 35%, y el trato personal recibido, un 32%.

Estos datos son los que figuran en la segunda oleada de un estudio elaborado por Ipsos en 2026 sobre la percepción ciudadana del sistema sanitario público en España. En este marco, la libre elección sanitaria se consolida como el principal diferencial del modelo madrileño y es el único aspecto del sistema que mejora respecto a la oleada anterior, llevada a cabo a comienzos de año.

El estudio refleja un alto nivel de conocimiento y uso de la libre elección en la Comunidad de Madrid, muy por encima de la media nacional. En Atención Primaria, el 74,5% de los ciudadanos conoce este derecho —frente al 71% de la primera oleada— y un 47,5% ya lo ejerce activamente.

En el caso de la libre elección de especialista, el conocimiento se sitúa en el 51,5% y el uso en el 27,9%; y en el ámbito hospitalario, el conocimiento alcanza el 57,1% y el ejercicio activo, el 31%. En estos dos últimos niveles asistenciales, Madrid lidera el uso de la libre elección en el conjunto de España.

La valoración de este derecho también mejora: la libre elección obtiene en Madrid una nota media de 7,8 sobre 10, la más alta del país frente al 7 nacional, y un 43% de los madrileños la califica de forma excelente, tres puntos más que en la oleada anterior y casi el doble de la media española.

Esta capacidad de elección se traduce en patrones concretos de preferencia entre los ciudadanos, con determinados centros hospitalarios que concentran una mayor demanda dentro del sistema.

Destaca especialmente la Fundación Jiménez Díaz como el hospital más solicitado tanto por los madrileños que han ejercido la libre elección (14% de los cambios) como por aquellos que pudieran plantearse ejercerla en el futuro (11%).

Le siguen el Hospital Universitario Rey Juan Carlos y el Gregorio Marañón, ambos con un 9,3% de los cambios realizados, mientras que en un escenario de cambio futuro el Marañón (9,3%), el 12 de Octubre (8,3%) y La Paz (7,2%) ocupan las siguientes posiciones.

Estos resultados reflejan no solo el conocimiento del derecho a elegir, sino también un uso activo del sistema por parte de unos ciudadanos que priorizan factores como la calidad percibida, la experiencia previa o la reputación de los centros sanitarios a la hora de tomar decisiones sobre su atención.

Ámbito hospitalario

El uso de este derecho avanza en los tres niveles asistenciales, pero es en los hospitales donde el crecimiento resulta más claro: el 31% de los madrileños ha cambiado de centro hospitalario, frente al 27% registrado en la primera oleada del año, un avance estadísticamente significativo.

Y la posibilidad de elegir centro o profesional tiene un impacto directo en la experiencia del paciente. Entre los ciudadanos que ejercen su derecho a la libre elección, la valoración del servicio recibido se mantiene en niveles elevados: el 27% de quienes se han cambiado de médico de familia o de especialista y el 32% de quienes lo han hecho de hospital califican la experiencia con un 9 o un 10, por encima de la media nacional en los tres niveles asistenciales.

La libre elección no solo es, por tanto, un elemento diferencial del sistema, sino también un factor que contribuye a mejorar la percepción de calidad asistencial.

Los motivos que impulsan a los madrileños a ejercer la libre elección están directamente relacionados con la calidad y la agilidad de la atención recibida. Así, el trato humano y la personalización (32,8%) y la rapidez en la atención y la reducción de las listas de espera (29,5%) se sitúan como los principales factores que motivan el cambio de centro o profesional.

A estos elementos se suman la cercanía y facilidad de desplazamiento (26,8%), la continuidad y confianza en el profesional (22,6%) y la reputación y calidad asistencial (21,3%), lo que pone de manifiesto una creciente implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre su atención sanitaria.

Modelo consolidado

En conjunto, los resultados reflejan un sistema sanitario que mantiene un alto nivel de respaldo entre los madrileños y que se apoya en dos grandes pilares: la confianza en los profesionales sanitarios y un modelo organizativo que favorece la capacidad de elección y la autonomía del paciente.

La experiencia del paciente en Madrid muestra cómo la combinación entre calidad asistencial y capacidad de elección influye de forma positiva en la percepción del sistema sanitario. Este equilibrio entre organización y atención explica buena parte de los niveles de valoración observados en la comunidad, en un escenario en el que la reducción de las demoras se mantiene como la principal asignatura pendiente.

"La mayoría de los madrileños señala como principales prioridades reducir las listas de espera y aumentar el número de profesionales. En menor medida, también reclaman facilitar el acceso a especialistas y mejorar la coordinación entre Atención Primaria y especializada", comentó la directora de Opinión de Ipsos, Silvia Bravo.

El reto de las listas de espera, no obstante, sigue siendo de gran magnitud. Los tiempos de espera continúan siendo el aspecto peor valorado del sistema madrileño, aunque Madrid registra el mejor dato de España en valoraciones excelentes de la espera hasta consulta, prueba diagnóstica o intervención (8,2% frente al 5% de media nacional). Es una realidad compartida en toda España, donde el 64% de los ciudadanos considera que las listas de espera han empeorado en los últimos dos años.

En contraposición, la Comunidad de Madrid es la región en la que una mayor proporción de ciudadanos, un 25,5%, considera que su Gobierno autonómico está tomando las medidas necesarias para reducir las listas de espera, casi cuatro puntos por encima de la media nacional (21,8%).

Este estudio se basa en 6.001 entrevistas online a ciudadanos mayores de 18 años usuarios de la sanidad pública, realizadas entre el 18 de junio y el 9 de julio de 2026 en todas las comunidades y ciudades autónomas.

La muestra incluye 1.000 entrevistas en Madrid, con ponderación demográfica y territorial. Con la ponderación aplicada, la base analítica de Madrid asciende a 1.693 entrevistas. El margen de error es de ±1,39% para el total de la muestra y de ±2,38% para la muestra específica de Madrid, bajo el supuesto de máxima incertidumbre (p=q=0,5) y un nivel de confianza del 95,5%.