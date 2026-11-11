Indignación con los sindicalistas a las puertas del Hospital 12 de Octubre: "Son unos mamarrachos"

La llegada de los manifestantes este 11-N a las inmediaciones del Hospital Universitario 12 de Octubre ha provocado momentos de tensión verbal y malestar entre los ciudadanos y usuarios del centro sanitario. Mientras la columna de protesta coreaba consignas reclamando más presupuesto para la sanidad pública y en contra del gasto militar, las movilizaciones han recibido duras críticas por parte de viandantes y allegados de pacientes ingresados.

Mientras el paro laboral y las protestas se han hecho notar a lo largo de la mañana en múltiples puntos de la ciudad en momentos puntuales —desde los piquetes iniciales en la A-42 y los accesos de Ciudad Universitaria hasta los cortes de tráfico protagonizados por el Sindicato de Estudiantes en Gran Vía y su avance hacia Callao, pasando por las acciones de piquetes ciclistas y concentraciones ante el Ayuntamiento—, la elección del entorno hospitalario ha recibido duras críticas ciudadanas.

Del hospital al Congreso: "Que se vayan"

El rechazo ciudadano se ha hecho patente ante las puertas del centro hospitalario, donde un transeúnte ha recriminado con dureza la elección del emplazamiento para las protestas. En declaraciones recogidas por Sara Becerro de esRadio en el lugar de los hechos, un ciudadano ha calificado la concentración frente a un centro médico como "una puta vergüenza", cuestionando que se perturbe la tranquilidad asistencial.

"Son unos mamarrachos. Putos gilipollas", señala con indignación sobre los manifestantes que se encuentran en la puerta.

🔴 Indignación a las puertas del Hospital 12 de Octubre: "Que se vayan al Congreso y no molesten a los pacientes" 📹 Libertad Digital y @esRadio pic.twitter.com/u72tZ1nOcS — Libertad Digital (@libertaddigital) November 11, 2026

"Que se vayan al Congreso de los Diputados. Que corten toda la Gran Vía, toda la zona de donde están los políticos que nos llevan el país, eso es lo que me parece. Pero no un hospital", ha señalado con indignación, criticando la afección sobre los enfermos: "No aquí en la puerta de un hospital molestando a los pacientes que están ingresados, que el que más y el que menos están con tensiómetros por las nubes".

🔴 Los manifestantes llegan a las puertas del Hospital 12 de Octubre. Resuenan consignas en defensa de los servicios públicos: "Para escuelas y hospitales, presupuestos militares" 📹 Libertad Digital pic.twitter.com/PBHwDZzgLf — Libertad Digital (@libertaddigital) November 11, 2026

La protesta en el sur de Madrid refleja así la división de opiniones en torno a las tácticas de presión de los piquetes y comitivas de huelga, que en esta jornada de movilizaciones están combinando el bloqueo de vías principales con acciones frente a centros institucionales y comerciales de la capital.