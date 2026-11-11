Más Madrid despliega a muchos de sus cargos para reventar la calle en la huelga contra la oposición

Más Madrid se ha unido a la huelga general contra la oposición y ha desplegado a todos sus cargos públicos por toda la capital de España para reventar la calle. La portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, participará en las movilizaciones del Corredor del Henares y encabezará por la tarde la representación del partido en la manifestación de Atocha junto a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y al candidato del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado.

La formación ha organizado un despliegue territorial que arrancó a medianoche con piquetes en distintos municipios y continuará durante la mañana con concentraciones y manifestaciones en el norte, sur y este de la región para agitar la calle en esta huelga electoral a escasas semanas de las elecciones. Además, abrirá puntos de avituallamiento para las personas que secunden la huelga y se sumará tanto a la huelga de consumo como al silencio en redes sociales.

De este modo, Bergerot acudirá a las 12:00 a la manifestación unitaria del Corredor del Henares en Alcalá de Henares, en la que estará acompañada por los diputados Marta Carmona, Hugo Martínez Abarca, Marta Lozano y Mariana Arce. La movilización se enmarca en una jornada de protestas en el este de la región, con concentraciones también en municipios como Coslada y Rivas-Vaciamadrid.

La portavoz volverá a participar por la tarde en la movilización central de Madrid. A las 17:30 horas atenderá a los medios de comunicación en la plaza de Murillo junto con Delgado y Maestre, antes de incorporarse a la manifestación convocada a las 18:00 horas en Atocha. Por su parte, Delgado participará en un piquete junto a representantes de La Francia Insumisa y la eurodiputada Estrella Galán. La movilización contará así con presencia de representantes de la izquierda europea, que se sumarán a las protestas convocadas en defensa de los salarios y del derecho a la vivienda.

"No habrá paz en las calles de Madrid"

En Madrid capital, el diputado Pablo Padilla participará en los piquetes convocados en Carabanchel, mientras que Alicia Torija estará en el punto de avituallamiento que la formación habilitará en su sede del paseo de las Acacias, 52. El despliegue de Más Madrid se extenderá también al norte de la región, con la participación de Diana Paredes en la manifestación entre San Sebastián de los Reyes y Alcobendas y de Juan Varela en Collado Villalba. En el sur, los diputados de la formación estarán presentes en las movilizaciones de Leganés, Getafe, Móstoles, Pinto, Valdemoro y Arroyomolinos.

Con este despliegue, Más Madrid, formación de extrema izquierda, busca calentar la calle contra la oposición y especialmente contra Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. No hay que olvidar que Bergerot amenazó a los populares diciendo que "no habrá paz en las calles de Madrid".