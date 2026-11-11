Triste protesta en Ciudad Universitaria: "Te pasas, que no tenemos casa"

Uno de los escenarios clave de esta huelga general, el ámbito universitario, fue escenario este miércoles de una desangelada protesta arruinada por la lluvia y por la indiferencia de los estudiantes que sí quisieron ir a clase.

Según informa Luis Colom, en Ciudad Universitaria se concentraron entre 60 y 70 manifestantes, menos de los previstos, que intentaron sin éxito varias acciones para tratar de paralizar la actividad estudiantil y laboral. Primero trataron de desplazarse hasta la A6 para intentar parar el tráfico pero la Policía cargó contra ellos.

Después, intentaron cortar el tráfico frente a la facultad de Ingeniería de Caminos, pero nuevas cargas impidieron que se interrumpiera la circulación. Los estudiantes intentaron también quemar contenedores con bengalas, junto a la facultad de Historia, pero no lo lograron.

🔴 Un grupo de no más de 50 manifestantes se desplaza por los alrededores de Ciudad Universitaria. Entonan cánticos como "Huelga general" y "Te pasas, te pasas, que no tenemos casa" 📹 Libertad Digital pic.twitter.com/jGU8gbJt7T — Libertad Digital (@libertaddigital) November 11, 2026

Entre tanto, circularon por el campus entre cánticos de "te pasas, te pasas, que no tenemos casa" y gritos de huelga general portando banderas empapadas por la lluvia. También entonaban lemas como "No hay nada peor que ser un esquirol", "No toleramos ni un desahucio más", "Luchar, luchar hasta vencer" o "De norte a sur, de este a oeste la lucha sigue cueste lo que cueste". Muchos estudiantes salían a esa misma hora del metro, con total normalidad, para acudir a las facultades o las bibliotecas aunque con menor afluencia que otros días.

Los manifestantes también entraron con pitos, ataviados con chalecos de CCOO, en algunas facultades al grito de "Que no, que no, que no queremos pagar tu deuda en Sanidad y Educación".

Una de las integrantes de la marcha reivindicó, en declaraciones a los medios, que la huelga es "un instrumento de la clase trabajadora para parar la producción". Además, animó a los alumnos a unirse a la huelga porque, según señaló, los estudiantes están afectados por "la crisis de la vivienda". Sin embargo, otros alumnos no secundaron la huelga y asistieron a clases porque, según contaron a Europa Press, "tienen exámenes" y en el caso de universidades como la Politécnica "no han convocado paro académico".

Los manifestantes decidieron, pasadas las primeras horas de la jornada, desplazarse al centro de la ciudad, a la zona de Sol.