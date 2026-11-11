Varios avisos de bomba en Guadarrama: la Guardia Civil detona una mochila junto a una gasolinera

La localidad madrileña de Guadarrama ha vivido este miércoles una tarde de tensión tras la localización de dos artefactos sospechosos en distintos puntos del municipio. La Guardia Civil ha confirmado a la cadena SER que ha detonado uno de ellos, aunque posteriormente se ha comprobado que ninguno contenía material explosivo ni suponía un riesgo.

El primer dispositivo ha sido localizado alrededor de las 16:00 horas en la calle de los Escoriales, en las inmediaciones de la gasolinera Shell. Se trataba de una mochila sospechosa que motivó la activación de los servicios de seguridad y emergencias y el establecimiento de un perímetro de seguridad. Según ha explicado una vecina de la localidad a Libertad Digital, la explosión se ha producido en un campo próximo al establecimiento y los vecinos no han podido acceder a sus domicilios mientras se desarrollaba la intervención.

🔊 AUDIO | Así ha sonado el momento de la explosión en #Guadarrama, captado por una vecina. 🔴 La Guardia Civil ha confirmado que un explosivo ha sido detonado de forma controlada minutos antes de las 21:00. pic.twitter.com/71U6Q33N4E — SER Madrid Sierra (@sermadridsierra) November 11, 2026

Tras la intervención de los especialistas de desactivación de explosivos de la Guardia Civil, se comprobó que la mochila no contenía ningún material explosivo ni de riesgo.

Pero este no ha sido el único aviso. Los agentes también han tenido que intervenir por la presencia de un segundo objeto sospechoso, localizado alrededor de las 20:00 horas en las proximidades de un establecimiento de la calle Dehesa de los Panes. El aviso obligó a activar nuevamente el protocolo de seguridad y a desalojar preventivamente el supermercado Supercor de Guadarrama. Según el Ayuntamiento, las comprobaciones posteriores permitieron descartar cualquier riesgo.

Los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local han establecido cordones de seguridad y han pedido a los vecinos que no se acercasen a las zonas afectadas. El operativo ha afectado también a los accesos a distintas instalaciones públicas próximas, entre ellas el hospital, el polideportivo y varios centros educativos.

La situación ha llegado a impedir que algunos residentes pudieran regresar a sus viviendas. Una vecina ha relatado a este periódico que los agentes les han impedido acceder a sus casas mientras se desarrollaban las actuaciones. También ha explicado que una persona permaneció confinada en la escuela de música, sin poder salir del recinto durante el dispositivo.

"Ahora ya estamos en casa, pero todo cortado", ha señalado esta vecina, que ha confirmado que se habían producido intervenciones en dos puntos diferentes de Guadarrama.

La Guardia Civil ha movilizado a especialistas en desactivación de explosivos (Tedax), con el apoyo de unidades caninas, para inspeccionar los objetos sospechosos y garantizar la seguridad en el municipio.

Un falso aviso de bomba en el centro de Madrid

La sucesión de alertas por posibles explosivos se produce después de que este martes se registrara un falso aviso de bomba junto a la Dirección General de la Guardia Civil, en la zona de Guzmán el Bueno, en Madrid. El despliegue policial y sanitario se prolongó durante aproximadamente una hora, hasta que los agentes comprobaron que no había ningún artefacto explosivo.

Aviso de bomba en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil. Recursos en el lugar. SAMUR-Protección Civil ha activado su respuesta a incidentes con múltiples víctimas en preventivo. Policia Nacional, Municipal y Guardia Civil en el lugar. pic.twitter.com/wghT9CJWGO — NoMePisesLaManguera (@PlinioElGuapo) November 10, 2026

Durante la intervención, la Policía acordonó las inmediaciones y pidió a algunos vecinos que abandonaran sus viviendas, mientras que otros no pudieron acceder a sus domicilios por el perímetro de seguridad establecido. Los agentes recibieron además una segunda amenaza en una calle próxima, lo que obligó a trasladar temporalmente parte del dispositivo hacia la avenida de Reina Victoria.

La alerta terminó sin que se encontraran explosivos y los efectivos abandonaron la zona. El mismo martes también se había registrado otro aviso por un supuesto maletín sospechoso en las inmediaciones de la calle Félix Boix, en el distrito de Chamartín, que resultó ser igualmente una falsa alarma.