Alerta roja en Madrid: grave riesgo de desbordamiento del río Manzanares a su paso por Rivas

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado este jueves el aviso rojo por riesgo de desbordamiento del río Manzanares a su paso por Rivas-Vaciamadrid debido al aumento del caudal provocado por las últimas lluvias registradas en la Comunidad de Madrid.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el nivel del Manzanares ha alcanzado los 4,30 metros en el entorno de La Chopera y frente a la Escuela Nacional de Protección Civil, en el sureste de Rivas. Esta cifra supera ampliamente el umbral establecido para la alerta roja, situado en los 2,66 metros.

El río Jarama también permanece bajo vigilancia. A su paso por Puente Titulcia registra una altura media de 2,15 metros, por lo que continúa en aviso amarillo y se aproxima al umbral naranja, fijado en los 2,30 metros. Por el momento, el resto de los puntos de control de los ríos de la Comunidad de Madrid se encuentran en situación de normalidad.

Los embalses están al 59%

En cuanto a las reservas de agua, los embalses de la Comunidad de Madrid gestionados por Canal de Isabel II se encuentran actualmente al 59% de su capacidad, con 563,812 hectómetros cúbicos almacenados.

🌧️La media de precipitaciones durante el mes de octubre en la cuenca del Tajo ha sido de 55,6 litros/m2, aumenta 48,8 l/m² respecto al mes de septiembre ➡️Las precipitaciones máximas han tenido lugar en las cuencas del Cabecera (72,7 l/m²) Tiétar (66,1 l/m²) y Alagón (18,9 l/m²) pic.twitter.com/8KnNzlVOaU — CHTajo (@chtajo) November 6, 2026

Entre las principales reservas destaca Pedrezuela, que se encuentra al 80% de su capacidad. Le siguen Valmayor, con el 70%, y El Atazar, que alcanza el 64% y almacena 271,926 hectómetros cúbicos.

Los pluviómetros instalados en las presas registraron un 37,7% menos de lluvia que la media para este periodo, lo que también se tradujo en menores aportaciones de agua a los embalses.