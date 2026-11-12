La presidenta Isabel Díaz Ayuso compareció este jueves a petición propia en la Asamblea de Madrid para dar cuenta de los cambios efectuados en su Gobierno tras la salida del ya exconsejero Carlos Novillo. Pero PSOE y Más Madrid aprovecharon la ocasión para realizar sendos mítines y arremeter con dureza contra la jefa del Ejecutivo, extendiendo de esta manera sus intervenciones en la sesión de control que se produjo unos minutos antes.

Ayuso aprovechó también la ocasión para realizar varios anuncios. El primero tiene que ver con la aprobación, a través de la Diputación Permanente, del decreto de vivienda, enmendando así la plana al Congreso que lo había rechazado hace tan solo unas semanas. Una treta insólita perpetrada por el Gobierno en funciones. La presidenta adelantó que no lo va a aplicar en la Comunidad de Madrid.

"Nosotros, desde luego, vamos a defender la propiedad en esta comunidad. El bodrio que ahora mismo, de manera sectaria y atropellada -lo que no han hecho en ocho años- iban a aprobar de esa manera, en mitad de unas elecciones, que da vergüenza la utilización del Parlamento, del Congreso de los Diputados para sus intereses electorales... aquí, desde luego, en nuestro margen de competencias, ya se lo digo, mientras sea legal no lo vamos a cumplir" , afirmó.

Y es que "no vamos a ir, que les quede claro, ni contra la propiedad, ni a fomentar la ilegalidad, ni vamos a ir contra las personas que tienen una vivienda y no son culpables de tenerla. La culpa es de las políticas socialistas que en estos ocho años han impedido que se cree vivienda para quienes lo necesitaban, como nosotros hemos hecho, por ejemplo, con la vivienda social o con los nuevos desarrollos urbanísticos", añadió Ayuso.

Por su parte, Manuela Bergerot protagonizó una intervención que bien podría haberla firmado cualquier asesor a sueldo del PP. "¡Vamos a expropiar casas y a freír a impuestos!", exclamó en repetidas ocasiones. Ya llevan ocho años friéndonos a impuestos, le recordó después Ayuso.

La presidenta aprovechó la ocasión para lanzar un controvertido anuncio: el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, investigado por presunto acoso laboral y sexual a una exconcejal, será "una persona importante" en el PP de Madrid tras el congreso del partido, que presidirá la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, y que tendrá lugar después de las elecciones generales.

Ayuso censuró a la izquierda por atacarles y tratar de desprestigiarles. "Desprestigian y eso es lo que han intentado hacer con los dos alcaldes más importantes junto con (José Luis Martínez-) Almeida que tiene la Comunidad de Madrid", afirmó.