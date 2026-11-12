El arranque de campaña del PP de Madrid se celebró nada más y nada menos que en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y contó nada más y nada menos con tres de las figuras políticas más destacadas dentro del partido y que más apoyo cosechan: Isabel Díaz Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo y José Luis Martínez Almeida.

Todos ellos, junto a Pedro Rollán, presidente del Senado y cabeza de lista por Madrid a la Cámara Alta, comparten un mismo mensaje, que a la vez es una preocupación de fondo: "O ganamos o se acabó. No hay vuelta atrás en la España constitucional", en palabras de Martínez Almeida.

El regidor capitalino, que aspira el próximo mes de mayo a revalidar su mayoría absoluta, pidió a los suyos contar hasta el último voto de las urnas el próximo 29 de noviembre y del voto por correo. "Tenemos que estar en todas las mesas de España", urgió. Y es que el cambio es "imprescindible, pero la victoria es difícil de conseguir hasta que el árbitro pite, que es Sánchez, y el árbitro es un corrupto esférico".

"El todavía diputado Óscar Puente dijo una verdad el otro día: 'No somos iguales'. Y, efectivamente, nos sentimos orgullosos de no ser como ellos, como el sanchismo. Tenemos que decirles a todos los españoles que tenemos un proyecto mejor", instó. En este sentido, el alcalde señaló que no es cuestión de apelar al voto útil, sino "al instrumento útil para la reconciliación, la concordia y la convivencia". "El voto que más le molesta a Pedro Sánchez es el voto al PP".

Así, "el 29 de noviembre hay que llenar de votos las urnas. Frente a la huelga general, votos; frente a la izquierda, votos; frente al odio, votos; y frente a Sánchez, el Partido Popular", resumió Almeida.

En la misma línea se expresó después la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. "Esta noche empieza la campaña más decisiva de la democracia", recordó a los militantes y simpatizantes del PP. "La campaña para acabar con el peor gobierno desde Franco. Y para devolver a España la decencia, la convivencia y la esperanza".

"¿Es decente pactar el gobierno con un partido que justifica el coche, bomba y el tiro en la nuca, el asesinato de tus compatriotas, incluso de tus compañeros? ¿Es decente borrar los delitos de otros políticos a cambio del poder? ¿A políticos que dieron un golpe de Estado para convertir a vecinos en extranjeros? ¿Y es decente linchar a los jueces que investigan a tu familia, a tu partido o a tu gobierno? ¿O todavía peor, ojo, contratar a un clan de narcos para eliminar a la juez que investiga al hermano del presidente del gobierno? Y los narcos le dijeron que no, que tenían un mínimo de dignidad. ¿Pero a qué sótano de la inmoralidad nos han llevado?", se preguntó. "Y a veces hay una decisión que basta para retratar la catadura moral de un hombre: Sánchez se negó a ir al funeral por las víctimas de Urda. 'Es que no soy católico', dijo. Había ido a otros funerales católicos. Es que para ir a un funeral de las víctimas de Urda no hace falta ser católico. Hacía falta ser decente. Y Sánchez no es un hombre decente. Y por eso, su salida del gobierno es una emergencia ética", subrayó.

"Ética y también material. Porque la indecencia no se queda simplemente en el descrédito del gobierno. Se convierte en el deterioro de los servicios públicos, en la desprotección de los ciudadanos. Y puede costar vidas. Esa es la terrible lección de Ademuz y de Urda. La cleptocracia cuesta vidas. La cleptocracia, y lo diré en moderado, la cleptocracia mata. Y por eso nosotros vamos a impulsar una revolución de la decencia".

También prometió lograr que "los españoles vuelvan a sentirse orgullosos, no solamente de España, sino también de sus políticos". Y "hacer de España una nación fuerte y respetada". Asimismo, blindarán las fronteras – "con las Fuerzas Armadas si es necesario" -.

"Regenerar la democracia será una tarea también urgente si Feijóo llega a la Moncloa", incidió. Y es que "el sanchismo no ha sido un gobierno, ha sido un proceso de mutación hacia una democracia fallida: Justicia acosada, el Parlamento degradado, la televisión pública convertida en una cochambre sectaria. No han dejado una institución sin colonizar ni degradar".

"Y cuarto: a devolver a España la convivencia", dijo en la misma línea que Almeida. "Lo peor de estos años ni siquiera es la corrupción, es el cainismo. Nunca un presidente del gobierno había inaugurado una legislatura anunciando un muro entre españoles. Nunca un presidente del gobierno había hecho del odio entre compatriotas su estrategia de supervivencia. El muro, la única obra pública que ha levantado. Y ni siquiera", lanzó.

"En muy pocos días, trabajaremos para suturar las heridas, para recomponer la trama de afectos española, para derribar todas las fronteras entre compatriotas. Y cuando digo todas, son todas. Imaginadlo. Primer día de la legislatura, por decisión del Partido Popular, quedan eliminados los pinganillos del Congreso de los Diputados", aseguró Álvarez de Toledo despertando una sonora ovación.

"Hay quienes nos preguntan: ¿pero os vais a atrever? ¿Os vais a atrever el PP?", reconoció la diputada popular. "La respuesta es por supuesto que nos vamos a atrever. Y no solo eso. Nos atreveremos a lo grande", avisó Álvarez de Toledo toda vez que reivindicó el legado y la historia de su partido. "Somos el partido que plantó cara al chantaje más cruel de la democracia: el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco; somos el partido que ilegalizó al brazo político de ETA cuando todos decían que eso iba a incendiar al país; somos el partido que aplicó el artículo 155 en Cataluña para desalojar a los golpistas del poder; somos el partido que ha defendido la dignidad nacional en Ceuta: el partido de Juan Vivas, nuestro pequeño gran héroe nacional. Somos. El único partido con el tamaño y el talento suficiente para poner a España de vuelta en pie. Convicciones, coraje, carácter".

Así las cosas, hizo un llamamiento final: "Españoles, españoles, madrileños, a las urnas. Y que empiece la reconstrucción nacional".

Por último tomó la palabra la presidenta madrileña que pidió a los suyos que no tengan miedo. "No nos tiene que dar ningún miedo hacer las cosas, con criterio, reformando lo que hace falta, porque esto es lo de siempre o comunismo o libertad".

Y para Isabel Díaz Ayuso, "sólo Feijóo puede reiniciar España, la España de los valores, de la Transición, que devuelva España a los españoles, con un proyecto de reconstrucción y eliminando todo rastro del sanchismo para poder respirar, para poder vivir en concordia, para tener libertad, para discrepar, para disentir sin anular".

Y es que "levantar un muro contra media España es muy fuerte, esto lo hemos vivido durante todos estos años". Así las cosas, quiso advertir "a la gente que todavía no quiere ver lo que estamos viviendo, por egoísmo o por conformismo, gente que te dice que salir a la calle si estamos saliendo a la calle todo el día y nunca sale, esa gente no puede esperar a que la mafia llame a su puerta, no puedes esperar, no hay que esperar a ser ceutí para que invadan tu ciudad y pierdas prácticamente muchos de tus derechos; y no tienes que esperar a ser canario para ver cómo la impunidad y la legalidad campa sus anchas por España desprotegiendo nuestras fronteras".

Pero Ayuso se mostró feliz por que las elecciones hayan llegado al fin. "Es la hora de la alegría y es la hora de que baile, no el presidente, que bailen los españoles, celebrando que por fin hemos puesto en la calle estos años de miseria y abandono. Se acabó la corrupción, la mafia y la decadencia".

"Estoy francamente orgullosa de estar viviendo el momento más decisivo para España. Cuanto más difícil lo hagan, cuanto más amenacen, cuanto más complicado sea el camino, más nos gusta al Partido Popular de Madrid pelear, más lo vamos a celebrar, porque ha llegado la hora de la alegría y de que Feijóo lleve a España su mejor versión".