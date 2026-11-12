Ayuso, sobre el mitin de Begoña Gómez: "Puede ser candidata a rectora y dar clase de gestión de saunas con final feliz"

Después de los besos, y tras el breve parón obligado por el trágico accidente de Urda, el PSOE dio el pistoletazo de salida a su campaña con la intervención estelar de Begoña Gómez en un mitin de Sevilla. Compareció, dijo la mujer del presidente del Gobierno y candidato socialista, en calidad de "militante", de "militante de base". Desde Leire Díez ningún otro militante había disfrutado de tantos privilegios en el partido.

Pero es que a falta de José Luis Rodríguez Zapatero y Óscar Puente, dos de los que estaban llamados a ser pesos pesados en esta campaña, el PSOE ha decidido echar mano de la mujer de Pedro Sánchez, procesada por los delitos de malversación y tráfico de influencias. "La fuerza de las mujeres", escribió su marido en X, antes Twitter, para difundir una parte de su intervención mientras de fondo suena el famoso tema de Patti Smiht, People Have the Power.

La Fuerza de las Mujeres. pic.twitter.com/b58FUdDifc — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 12, 2026

La casualidad quiso que en paralelo Isabel Díaz Ayuso tomara la palabra en el arranque de campaña del PP de Madrid, donde participaron también el alcalde José Luis Martínez Almeida; la número dos de la lista encabezada por Alberto Núñez Feijóo en Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo; y el presidente del Senado y cabeza de lista del PP por Madrid a la Cámara Alta, Pedro Rollán.

"Voy a echar de menos que se me vea tanto en Radio Televisión Española, porque Pedro Sánchez, preso de sus obsesiones había comprado la televisión pública madura para verme todo el tiempo y yo creo que Begoña se había llegado a poner tan celosa que le han sacado esta noche en un mitin, le han puesto la camiseta de la universidad y la han puesto a hablar, a dar lecciones", dijo Ayuso ante los suyos.

"Y ahora será candidata a rectora o a cualquier cosa, teniendo en cuenta que ella podrá dar clases ¿que sé yo? De gestión de saunas con final feliz, todo aquello que a lo largo de su vida ha dominado tanto", espetó también despertando las risas de los suyos, congregados en la Galería de Cristal del Ayuntamiento de Madrid en Cibeles.