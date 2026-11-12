El insólito elogio de Almeida a Marlaska tras las cargas policiales del 11-N: "Al menos no molestó"

José Luis Martínez-Almeida ha respaldado este jueves a la Policía Nacional tras las críticas del Gobierno a las actuaciones policiales durante la huelga general del 11-N. El alcalde ha considerado que los agentes hicieron "un gran trabajo" para contener a quienes intentaron alterar la jornada. Su reproche ha sido doble: a Félix Bolaños, por sus declaraciones sobre la actuación policial, y a Fernando Grande-Marlaska, al que ha reclamado un respaldo sin ambigüedades a los agentes.

"Los responsables públicos lo que tenemos que hacer no es señalar ni atacar a la Policía Nacional, sino respaldar el extraordinario trabajo que ayer hizo", ha defendido el regidor, que ha mostrado su sorpresa por las declaraciones de Bolaños. Y es que el ministro de la Presidencia había reconocido este jueves que hubo imágenes de actuaciones policiales durante la jornada que no le habían gustado.

Almeida ha preguntado directamente a Bolaños qué es exactamente lo que le molestó: "¿La Policía Nacional o aquellos que pretendieron reventar las calles, que generaron incendios, que pretendieron atracar comercios, que pretendieron cortar las vías de acceso para que los trabajadores no pudieran llegar?".

Cabe recordar que, ya durante la madrugada del 11-N, la Policía Nacional tuvo que intervenir en Mercamadrid ante el piquete que intentaba impedir la entrada de camiones, una actuación en la que los agentes emplearon gas pimienta y que ha llevado a Marlaska a ordenar una investigación interna. A esa intervención se sumó el corte de la Gran Vía durante varias horas por otro piquete y, ya por la tarde, las cargas policiales al término de la manifestación. Esas actuaciones han sido precisamente las que han provocado las denuncias de la izquierda.

"¿De verdad se está poniendo Félix Bolaños de parte de todos aquellos que ayer ejercieron la violencia en las calles de Madrid, de Barcelona y de otras ciudades, frente a aquellos que nos protegieron, como es la Policía Nacional?", ha insistido Almeida, que ha lanzado otra nueva pregunta al Ejecutivo central: "¿Ese es el mensaje que quieren dar? ¿Que tiene premio el que revienta las calles y el que ejerce la violencia frente a la Policía Nacional?".

Además, pese a las habituales críticas que dirige al ministro del Interior, Almeida ha considerado sorprendentemente que esta vez ha actuado correctamente al no interferir en las decisiones operativas del cuerpo. "Ayer Fernando Grande-Marlaska fue uno de esos rarísimos días de los ocho años que ha sido ministro que hizo las cosas correctamente", ha llegado incluso a señalar. Para el alcalde, el mérito del ministro estuvo en dejar que los mandos policiales "hicieran y tomaran las decisiones adecuadas en cada momento sin interferir". "Es decir, ayer al menos no molestó a la Policía Nacional", ha resumido.

Sin embargo, sí le ha reprochado que no haya salido públicamente a defender a los agentes mientras sus propios compañeros de Gobierno cuestionan su actuación: "Lo que no puede es pretender que la izquierda le pida la dimisión por lo que hizo la Policía Nacional y él simplemente hacer mutis por el foro, tener silencio".

"Que quede claro, a los violentos ni un paso atrás. Nos van a tener siempre enfrente. Vamos a estar ahí, desde el Ayuntamiento de Madrid, con la Policía Municipal y espero que desde el Ministerio del Interior, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero si hay un día en el que Marlaska no tiene que dimitir, es precisamente ayer", ha terminado.

Almeida vuelve a calificar de fracaso el 11-N

Más allá de la polémica policial, el alcalde, como ya hizo ayer, ha vuelto a cargar contra los sindicatos por el pinchazo que tuvo la convocatoria. Almeida ha puesto como ejemplo las cifras del Consistorio, donde el seguimiento de la huelga ha sido del 13,9%, y las ha comparado con las del sector privado, que, según los datos de la patronal que ha citado, no habría superado el 5%.

Balance del #11N: Normalidad en Madrid, petardazo de Sánchez. pic.twitter.com/UNLG8vaBbq — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 11, 2026

Una "goleada" que choca, a su juicio, con el balance de "éxito" que han trasladado desde UGT y CCOO. "Fracaso ayer brutal de la huelga, cuando en el sector privado no se pasa del 5% y en un Ayuntamiento o en una Administración Pública no se pasa del 14%", ha afirmado.

Almeida ha acusado a ambas organizaciones de haberse alejado de los trabajadores para convertirse en instrumentos de confrontación política al servicio del "Partido Sanchista Obrero Español". "No defienden los derechos de los trabajadores, sino los privilegios de UGT y Comisiones Obreras", ha sentenciado.