Espinar se aferra a Inda, los "pseudomedios" y Koldo ante el naufragio del Gobierno en la huelga: "Para mafia, la suya"

La caída de solo un 4,7% de la demanda eléctrica en el acumulado hasta la tarde de este miércoles 11 de noviembre da muestra del fracaso sin paliativos de la inédita huelga general convocada por los sindicatos contra la alternancia democrática.

Un seguimiento menor que el registrado en los dos paros convocados en 2012 contra Mariano Rajoy, lo que se traduce en un revés importante a las puertas de las elecciones generales para Pedro Sánchez, que se queda sin obtener el efecto que deseaba en una campaña en la que el Gobierno se ha centrado en agitar el miedo a los recortes que, según dice, van a llevar a cabo PP y Vox.

Tal es así que un día después el PSOE pasó bastante de puntillas por ella en su rifirrafe parlamentario en la Asamblea contra Isabel Díaz Ayuso. No así el PP que se regodeó en el naufragio sindical. En cambio, la portavoz socialista, Mar Espinar, se aferró al supuesto escándalo que medios afines al Gobierno, como eldiario.es o La Séptima, han difundido.

"Para mafia y basura la suya y la de su partido porque mafia es pagar con dinero público a pseudomedios para que inventen basura sobre el Gobierno", espetó la socialista. "Por cierto, ¿va a desmentir hoy usted aquí y ahora que Okdiario ha cobrado 5 millones de la Comunidad de Madrid a través de la concesión de la plaza de toros de Las Ventas o no puede?", lanzó Espinar.

"De esos cinco millones, Inda transfirió 240.000 a la defensa de Koldo García", exasesor de José Luis Ábalos, "para que inventara mentiras contra el Gobierno de España", continuó la socialista que pasó a preguntarse si estos pagos merecerían investigación por parte de algún juez. "En el Partido Socialista quien hace, la paga; en el Partido Popular quien hace, le pagan", resumió. El portavoz de los populares, Carlos Díaz Pache, le replicaría después: "No, hombre, no, en el PSOE quien la hace, la cobra en anillos, sortijas, collares y pulseras".

"Les voy a contar cómo funciona la verdadera mafia y basura: la señora Ayuso paga a los pseudomedios, los pseudomedios publican mentiras, las asociaciones ultraderechistas van a los juzgados y Ayuso y los suyos desde sus púlpitos amplifican los mensajes. Ese es el ciclo del bulo, empieza y acaba entre la Puerta del Sol y Génova. Esa es la auténtica cloaca de este país", llegó a decir la socialista en plena investigación abierta en la Audiencia Nacional y en donde están imputados, aparte de Leire Díez, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; la actual gerente del partido, Ana María Fuentes Pacheco; y la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

"Pero mire, señora Ayuso: no van a ganar con mentiras pagadas a golpe de talonario lo que son incapaces de ganar en las urnas. Se le va a atragantar la fruta, señora Ayuso, y la fuerza de la gente la va a mandar pa' casa, va a acabar con su mafia", auguró para concluir.

"No van a ganar con mentiras pagadas a golpe de talonario lo que son incapaces de ganar en las urnas. Se le va a atragantar la fruta, señora Ayuso". Hay que escuchar este minuto de @espinar_mar sobre la cloaca del PP👇🏼 pic.twitter.com/aKf6BkxQ3u — PSOE Madrid (@psoe_m) November 12, 2026

"Así que las urnas no nos respaldan y nos lo dice el tercer grupo de cuatro de esta Cámara; tela marinera", replicaría después la presidenta madrileña con sorna. A partir de ahí, Ayuso pasó a hablar del fracaso de esta huelga y de su bochornoso uso político. "El PSOE convoca estas elecciones, el PSOE mueve estas huelgas, manda a la policía, el PSOE controla la televisión pública y el PSOE se indigna en la televisión pública por todo: es que son pura fantasía", resumió.

"Todo el mundo y todo el tiempo todo es Franco pero los trenes quedaron allá como hace dos semanas y ese funeral de Estado es de hace tan solo dos días, donde Pedro Sánchez no fue y yo me fui la última de la Catedral de Toledo. A ver si aprenden a tener un poco de empatía y no dar lecciones inoperantes porque están hundiendo todos los servicios públicos", le dijo también.

Espero que a partir del 29 de noviembre haya una huelga eterna para el PSOE. pic.twitter.com/VT0vcghCT3 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 12, 2026

Después habló Manuela Bergerot. La portavoz de Más Madrid también siguió el argumentario de los pagos a Koldo. Casi calcado a la socialista, solo que se explayó bastante menos. "La semana pasada usted dijo que los sindicatos son una mafia, yo creo que mafia es pagarle el abogado a Koldo García y luego además prometerle un millón de euros si dice ciertas cosas en un juicio. Señorías del Partido Popular, la mafia son ustedes", afirmó.

Bergerot pasó después a describir una realidad paralela donde el pinchazo sindical se convierte en una "exitosa" convocatoria y a acusar a Ayuso de ser una "enchufada toda la vida" que no sabe lo que es ganarse la vida fuera del PP. "No sabe lo que es trabajar, no sabe lo que es doblar el lomo". En este punto cabe recordar que Bergerot ha dedicado gran parte de su vida profesional, antes de dar el salto a la primera línea política, a la investigación, la comunicación y la sensibilización en derechos humanos desde una perspectiva de género y ha sido responsable de comunicación y relaciones institucionales en la querella argentina contra los crímenes del franquismo.

"Pero qué lecciones van a dar si ya todo el mundo ha aprendido de qué van y la manera torticera y liberticida con la que funcionan porque si no ustedes no aguantan unas elecciones", contestó después Ayuso. "Sin hacer trampas y sin retorcer el erario público ustedes no son nada y lo van a ver en muy poco tiempo. ¿No habrá paz en las calles de Madrid? Hombre que la va a haber, a partir del 29 a la calle", espetó augurando el tortazo sideral de Frente Amplio, donde se encaja Más Madrid en los próximos comicios.

Claro que habrá paz en las calles de Madrid: a partir del #29N. pic.twitter.com/9wRnAr3lf3 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 12, 2026

Después, remataría el portavoz de los populares. "La señora Bergerot dijo que el día 11 de noviembre iba a parar toda España y lo único que ha parado son sus expectativas electorales. La única fraternidad de la mafia sindical es entre gambas y langostinos".

"La huelga electoral ha sido un fracaso sin paliativos", afirmó también Pache para quien Sánchez "nos ha acostumbrado a un mundo extraño y, en lugar de tener una huelga de trabajadores contra las medidas del Gobierno, tenemos una huelga del Gobierno contra el pueblo soberano y una mafia sindical pidiendo respeto para que les dejen impedir con violencia el ejercicio de los derechos de los demás". En este sentido, subrayó las más de 1.000 incidencias, los 50 detenidos y los piquetes violentos; y, mientras, "la gente en el trabajo, ajena a las trampas de Sánchez, ajena a las trampas del sindicalismo de pago que van despertando de su cómoda hibernación después de ocho años abrigados al calor de las subvenciones". "Lo hacen con violencia porque no conocen otra cosa. Todo lo que a la izquierda le parece bien lo llamarían fascismo si lo hiciera otro".

▶️ Bergerot dijo que el 11 de noviembre se iba a parar España pero lo único que se ha parado son sus expectativas electorales. 🗣️ @cdpache en #PlenoAsamblea pic.twitter.com/FRgZVrlVsm — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) November 12, 2026

Pero el portavoz del PP avisó de que "la gente no tiene miedo al cambio, tiene miedo a que nada cambie y el 29 de noviembre no habrá servicios mínimos, habrá votos máximos y no serán para ustedes".