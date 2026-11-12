Oleada de avisos de bomba en Madrid: dos nuevas mochilas sospechosas en Arganda y Galapagar movilizan a la Guardia Civil

La aparición de dos nuevas mochilas sospechosas ha obligado a movilizar este jueves a la Guardia Civil en Arganda del Rey y Galapagar. Los avisos se han producido en las inmediaciones de un colegio y en una gasolinera, respectivamente, y se suman a las numerosas intervenciones por objetos sospechosos registradas en la Comunidad de Madrid durante los últimos días. Ninguno tiene, por el momento, relación confirmada con los otros.

En Arganda, la Guardia Civil y la Policía Local han intervenido en las inmediaciones del colegio Malvar después de encontrar una mochila sospechosa depositada en unos contenedores de la avenida de los Derechos Humanos. Como medida preventiva, los agentes han cortado la circulación en esta vía mientras se comprueba qué contiene el objeto.

La dirección del centro educativo ha trasladado un mensaje de tranquilidad a las familias a través de un comunicado. Según ha explicado, se trata de una actuación de precaución para realizar las comprobaciones necesarias y garantizar la seguridad. Por ahora, no se considera necesario evacuar ni el colegio ni los edificios residenciales próximos.

La intervención está pendiente de la llegada de los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tedax) de la Guardia Civil, que deben examinar la mochila. En el dispositivo también participan efectivos de los Bomberos y sanitarios del Summa 112.

El otro aviso se ha producido en Galapagar, concretamente en una estación de servicio de la calle Colmenarejo. En este caso, ha sido un trabajador de la gasolinera quien ha detectado una mochila que le ha parecido sospechosa y ha alertado a la Guardia Civil.

Los especialistas en explosivos han sido avisados y la zona ha quedado acordonada siguiendo el protocolo de seguridad. Sin embargo, las comprobaciones han permitido descartar cualquier peligro: el objeto no contenía nada que supusiera un riesgo, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Galapagar ha querido aclarar, además, que no se ha producido ningún "aviso de bomba". El incidente ha consistido en la localización de un objeto sospechoso y la posterior intervención de los servicios de seguridad, que han actuado "siguiendo los protocolos de seguridad previstos para garantizar la protección de todos los ciudadanos".

Oleada de avisos

Todo esto, después de que este pasado miércoles por la noche se produjeran otros dos avisos en Guadarrama por la aparición de objetos sospechosos en diferentes puntos del municipio.

El primero fue una mochila localizada junto a otra gasolinera, en la calle de los Escoriales, alrededor de las 16:00 horas. Los agentes establecieron un perímetro de seguridad y los especialistas procedieron a detonarla de forma controlada. Las comprobaciones posteriores descartaron la presencia de material explosivo.

Unas horas después, sobre las 20:00 horas, apareció un segundo objeto sospechoso cerca de un establecimiento de la calle Dehesa de los Panes. El aviso obligó a activar de nuevo el dispositivo de seguridad y a desalojar preventivamente el supermercado Supercor. También en este caso se descartó cualquier riesgo.

Además, por la mañana, los Tedax de la Policía Nacional ya habían tenido que detonar de forma controlada en la capital una maleta de viaje abandonada en la plaza de España, sin que se encontrase ningún artefacto peligroso.

Aviso de bomba en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil. Recursos en el lugar. SAMUR-Protección Civil ha activado su respuesta a incidentes con múltiples víctimas en preventivo. Policia Nacional, Municipal y Guardia Civil en el lugar. pic.twitter.com/wghT9CJWGO — NoMePisesLaManguera (@PlinioElGuapo) November 10, 2026

A estos episodios se suman los registrados el martes. El más grande tuvo lugar junto a la Dirección General de la Guardia Civil. Allí el despliegue policial y sanitario se prolongó durante aproximadamente una hora hasta que se descartó la existencia de explosivos. Ese mismo día también se investigó la presencia de un supuesto maletín sospechoso en el barrio de Chamartín, que terminó siendo, de nuevo, una falsa alarma.