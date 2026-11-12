"Pido una solución urgente"; "escribo para manifestar mi profunda indignación"; "dejo constancia formal ante la administración de la situación de desprotección educativa en la que se encuentran alumnos y nuestra preocupación". Estos son solo algunos ejemplos de las decenas de denuncias que padres que llevan a sus hijos a centros públicos de la Comunidad de Madrid han hecho llegar a la Consejería de Educación.

Todos ellos muestran el hartazgo y la preocupación por los efectos que la huelga indefinida de profesores, que se inició hace casi un mes – el pasado 14 de octubre-, está teniendo sobre la educación de sus hijos.

Por todo ello, desde el departamento que dirige Mercedes Zarzalejo se ha decidido tomar cartas en el asunto y llevar al Consejo de Gobierno el endurecimiento de los servicios mínimos. Entre otras cuestiones se va a reforzar la atención al alumnado de 2º de Bachillerato para evitar perjuicios a los estudiantes que se presentan a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) al final del curso.

Precisamente, algunas de las quejas que han llegado a la consejería hablan del enorme perjuicio para los estudiantes que afrontan este decisivo curso. "No puedo entender que se deje tirados a los alumnos de este curso tan importante. Puede causarle [a su hija, con una media de 9 en el Bachillerato] un grave perjuicio en la nota y posterior prueba de la PAU. […] En fin, pido una solución urgente", reza una de ellas.

"Escribo para manifestar mi profunda indignación ante la falta de profesionalidad", subraya otra de las denuncias que narra su caso concreto. "Llevamos 10 días en los que los alumnos no están recibiendo clase. El profesorado se limita a permanecer en el aula de brazos cruzados, dejando a los niños desatendidos pedagógicamente y sin realizar ninguna actividad formativa durante toda la jornada escolar", afirma este denunciante.

"Es incomprensible e inaceptable que la ambición o reivindicaciones individuales se antepongan al derecho fundamental de los niños a recibir una educación de calidad", añade.

Otra madre denuncia el caso de su hija que padece autismo y cómo la huelga ha interferido en las rutinas tan necesarias para ella. También una madre expone que la actividad académica ordinaria de sus hijos "se está viendo gravemente interrumpida" mientras una más habla del grave perjuicio que supone para su hija, alumna de 2º de Bachillerato.

Así las cosas, Zarzalejo considera necesario intervenir. "En algunos centros se ha roto considerablemente la convivencia, hay alumnos seriamente perjudicados y familias tremendamente preocupadas", expuso este miércoles la consejera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno donde dio cuenta de las modificaciones realizadas.

La principal novedad afecta a Bachillerato y a la Formación Profesional de grado medio y superior, así como a los cursos de especialización, que hasta ahora se regían por los mismos servicios mínimos que Secundaria. A partir de la modificación, estos niveles contarán con un docente por cada 70 estudiantes. La Comunidad pone el foco, especialmente, en segundo de Bachillerato, donde todos los profesores que impartan materias evaluables en la PAU, como Lengua o Inglés, deberán cubrir al menos la mitad de las horas lectivas semanales. Ese porcentaje se elevará progresivamente hasta alcanzar el 90% conforme se aproxime la fecha de los exámenes.

La orden contempla, además, un refuerzo específico en los cursos que culminan cada etapa educativa. Así, en sexto de Primaria, cuarto de la ESO y segundo curso de FP, tanto de grado básico como medio y superior, se incorporará un docente adicional por cada tres grupos. El documento también delimita las funciones que deberá desempeñar el personal designado para cubrir los servicios mínimos en cada jornada.

Al margen de la modificación de los servicios mínimos, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ultima dos instrucciones que remitirá a los centros para hacer frente a las consecuencias académicas de los paros. El propósito es proporcionar herramientas a los equipos directivos para identificar las horas de clase perdidas, reorganizar la actividad docente y atender a los estudiantes que hayan podido resultar perjudicados. La segunda instrucción estará dirigida a preservar la neutralidad institucional y docente en los espacios educativos.