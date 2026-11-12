PP y Vox reprueban a Sánchez en la Asamblea de Madrid por la gestión ferroviaria tras el accidente de Urda

El PP y Vox han unido sus votos este jueves en la Asamblea de Madrid para reprobar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su responsabilidad en el estado actual de la red ferroviaria española. La iniciativa se ha debatido después del accidente entre dos trenes ocurrido en Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas.

La reprobación se ha aprobado en el marco de una proposición no de ley (PNL) presentada por Vox, que inicialmente reclamaba la reprobación del ministro de Transportes, Óscar Puente, por su gestión del sistema ferroviario. Sin embargo, tras la dimisión del ministro, PP y Vox han acordado modificar la propuesta mediante una enmienda para dirigirla contra Sánchez.

La iniciativa también plantea introducir un sistema de alertas acumulativas en la red ferroviaria y modificar los criterios para establecer las prioridades de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras. A estas medidas se han incorporado la realización de una auditoría integral de la red y la puesta en marcha de un plan nacional de inversiones.

Durante el debate, el diputado de Vox Javier Pérez Gallardo ha responsabilizado al Ejecutivo de las deficiencias acumuladas en el funcionamiento del ferrocarril y ha criticado que, mientras se producían dos tragedias ferroviarias, el Gobierno "colocaba a prostitutas en puestos de responsabilidad" en el Ministerio de Transportes y en empresas del sector. También ha arremetido contra lo que ha definido como una gestión "corrupta y vil".

Pérez Gallardo ha defendido que Sánchez no debería continuar al frente del Gobierno ni presentarse a las próximas elecciones por su responsabilidad en una etapa marcada, según ha enumerado, por "incidencias, averías, retrasos y problemas de mantenimiento". Asimismo, ha relacionado la situación ferroviaria con las investigaciones judiciales sobre la contratación pública.

"Mientras los españoles confiaban en que sus impuestos servían para garantizar la seguridad de nuestros trenes, los investigadores judiciales empiezan a examinar adjudicaciones y contratos públicos bajo sospecha", ha señalado.

El parlamentario de Vox también ha puesto el foco en las víctimas mortales de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, que ha situado entre las consecuencias más graves de la situación actual.

Por parte del PP, Ignacio Catalá ha acusado a la izquierda de anteponer sus planteamientos ideológicos a la asunción de responsabilidades por los problemas que atraviesa el ferrocarril español. El diputado popular ha calificado de "vergonzoso" lo sucedido y ha reprochado a los partidos de izquierda que no reconozcan las consecuencias de las decisiones adoptadas.

"Creo que se equivocan gravemente cuando no asumen las responsabilidades y no piden perdón a quien han sido los destinatarios de sus malas decisiones técnicas y penales de este accidente", ha afirmado. Catalá ha atribuido lo ocurrido a una "negligencia continuada" y a decisiones de carácter político.

Más Madrid recuerda Angrois, el Yak-42 y la dana de Valencia

Desde Más Madrid, María Acín ha defendido la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema ferroviario y preservar el acuerdo que permitió a España convertirse en el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad, únicamente por detrás de China.

Acín ha cuestionado las propuestas económicas y fiscales de PP y Vox, al considerar que conducirían a la "ruina" del país y que la falta de recursos terminaría repercutiendo en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias.

Frente a ello, ha planteado unificar Renfe y Adif para crear un "gran operador público". También ha contrapuesto las cifras de inversión en el ferrocarril durante los distintos periodos de Gobierno: ha situado en casi 1.200 millones la inversión de los ejecutivos progresistas entre 2019 y 2025, frente a los 149 millones destinados entre 2012 y 2017.

La diputada de Más Madrid ha rechazado además la iniciativa de PP y Vox, recordando que Óscar Puente ya había dimitido. En este sentido, ha acusado a los populares de aplicar un criterio diferente a la hora de exigir responsabilidades políticas en función de quién esté al frente del Gobierno.

Para sostener su argumento, ha mencionado el accidente del Yak-42, el siniestro ferroviario de Angrois y la dana de Valencia. Sobre este último caso, ha señalado que el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón continúa siendo diputado en las Cortes autonómicas.