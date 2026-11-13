El Ayuntamiento de Madrid descarta el desbordamiento del Manzanares

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha querido disipar cualquier tipo de alarma en torno a la crecida del río a su paso por el término municipal. El responsable del consistorio ha afirmado que "hoy por hoy no hay riesgo de desbordamiento del Manzanares" en la capital, trasladando una señal de serenidad a los vecinos frente a las dudas surgidas por las abundantes precipitaciones registradas en la región.

Estas declaraciones se producen después de que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) activase el aviso de nivel rojo ante la posibilidad de afecciones en la localidad de Rivas-Vaciamadrid. El incremento del volumen de agua aguas abajo responde al acumulado de caudales en toda la cuenca madrileña tras el paso sucesivo de varios frentes, una circunstancia que ha obligado a vigilar con detenimiento las cotas fluviales en distintos puntos autonómicos.

Desde la plaza de Callao, Carabante ha desgranado los protocolos técnicos que el consistorio mantiene operativos para prevenir contratiempos de gravedad en el casco urbano. El delegado recordó que los episodios previos de lluvias ya motivaron una intervención específica en puntos sensibles como la A-6, donde se analizaron posibles riesgos en el tablero de la vía. Por ello, el área de Medio Ambiente reforzó medidas centradas en "el mejor mantenimiento en la limpieza de los cauces y la monitorización del caudal" de forma permanente.

En este sentido, el responsable municipal ha incidido en que los trabajos preventivos y la supervisión técnica han funcionado con eficacia para preservar la seguridad de las infraestructuras viales y las zonas colindantes. Según ha detallado, en estos momentos el flujo hídrico se encuentra fuera de todo riesgo de incidencia para la ciudad, respaldado además por unas previsiones meteorológicas que descartan la llegada de alertas por lluvias intensas a corto plazo.

Para concluir, el delegado de Urbanismo ha insistido en transmitir un mensaje de "la más absoluta tranquilidad" a los ciudadanos. Carabante ha remarcado que los servicios municipales continúan atentos para responder ante cualquier eventualidad climatológica imprevista, si bien los parámetros hidrológicos actuales confirman la plena normalidad en todo el trazado del río que cruza la capital.

Los embalses están al 59%

En cuanto a las reservas de agua, los embalses de la Comunidad de Madrid gestionados por Canal de Isabel II se encuentran actualmente al 59% de su capacidad, con 563,812 hectómetros cúbicos almacenados.

Entre las principales reservas destaca Pedrezuela, que se encuentra al 80% de su capacidad. Le siguen Valmayor, con el 70%, y El Atazar, que alcanza el 64% y almacena 271,926 hectómetros cúbicos.

Los pluviómetros instalados en las presas registraron un 37,7% menos de lluvia que la media para este periodo, lo que también se tradujo en menores aportaciones de agua a los embalses.