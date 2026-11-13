SOS de Alcalá de Henares: el Gobierno duplica el envío de inmigrantes desde Canarias en tan sólo 13 días

El Centro de Atención, Emergencias y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares ha pasado de alojar a 471 personas a 953 en apenas 13 días, lo que supone un incremento de 482 residentes y prácticamente duplicar su ocupación. El aumento se ha producido después de la crisis migratoria de El Hierro y sin que el Gobierno haya informado previamente al Ayuntamiento de la ampliación de la capacidad del dispositivo.

Según los datos de los propios partes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la ocupación del centro ha experimentado un crecimiento especialmente acusado en las últimas dos semanas. El parte correspondiente al 9 de noviembre sitúa, además, el acumulado de personas atendidas en torno a las 14.000.

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha denunciado la falta de comunicación y transparencia del Ejecutivo sobre la evolución del centro, que inicialmente fue presentado como un recurso temporal. "Es algo que continuamente hacen sin avisar, sin ninguna transparencia, sin ninguna información", ha criticado la regidora, que considera insuficientes las explicaciones ofrecidas hasta ahora por el Gobierno.

Piquet también ha reclamado información sobre los procedimientos que se siguen con las personas trasladadas desde Canarias a la península. En concreto, quiere conocer cómo se garantiza su identificación, qué comprobaciones se realizan para determinar su edad y qué controles se llevan a cabo, además de las previsiones sobre el tiempo que permanecerán en las instalaciones y su posterior derivación.

En este sentido, la alcaldesa ha advertido de que el Ayuntamiento desconoce aspectos fundamentales sobre los residentes y su situación durante la estancia en el dispositivo. "No sabemos de dónde vienen, no sabemos qué edad tienen, no sabemos qué antecedentes tienen, ni cuánto tiempo se van a quedar en el centro", ha manifestado.

La regidora ha incidido también en la necesidad de conocer qué actividades realizan las personas acogidas, qué seguimiento reciben y cuáles son sus perspectivas mientras permanecen en Alcalá. A su juicio, la falta de información dificulta abordar cuestiones relacionadas con la convivencia, la seguridad y la propia atención a los residentes.

Exige el cierre del centro

Por otro lado, Piquet ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que esté trasladando a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas las consecuencias de su política migratoria sin asumir suficientemente sus responsabilidades. "Lo están distribuyendo entre ayuntamientos y comunidades autónomas, reparten las responsabilidades y ellos no hacen nada", ha afirmado.

La alcaldesa ha criticado asimismo lo que considera un "efecto llamada" de la política migratoria del Ejecutivo y ha reclamado que sea el Gobierno central quien asuma la planificación, los recursos y el seguimiento necesarios para gestionar estos traslados.

Ante el incremento de la ocupación, Piquet ha solicitado una reunión con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y con la delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad. La alcaldesa quiere recibir información detallada sobre el aumento de capacidad del CAED, los próximos traslados previstos y los medios con los que cuenta el centro, además de establecer una coordinación efectiva con el Consistorio.

Por último, la regidora ha vuelto a reclamar el cierre de las instalaciones, cuyo carácter temporal considera ya superado después de tres años de funcionamiento en la ciudad. "Y, por supuesto, sigo exigiendo el cierre de este centro temporal que ya cumple tres años de permanencia en Alcalá de Henares", ha concluido.