El Tribunal de Cuentas ordena investigar el caso del ático de Ayuso

El Tribunal de Cuentas ha ordenado investigar la compra por 6,3 millones de euros de un ático en la calle General Martínez Campos de Madrid por parte de la empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Comunidad de Madrid, al apreciar indicios de un posible menoscabo de fondos públicos.

En una resolución, a la que tuvo accesoEuropa Press, la consejera de Cuentas acuerda elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga el nombramiento de un delegado instructor que investigue las presuntas irregularidades denunciadas y determine si pueden derivar en responsabilidad contable.

"Los actores públicos y denunciantes han aportado elementos indiciarios suficientes para poder considerar que la adquisición del inmueble cuestionado en esta acción pública pudiera en su caso haber ocasionado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid", recoge el auto.

La consejera de Cuentas considera que los hechos denunciados no permiten descartar la existencia de un posible alcance contable, por lo que rechaza el archivo de las actuaciones solicitado por la Comunidad de Madrid y la propia empresa pública Planifica.

Fuentes de la Puerta del Sol restan importancia a estas actuaciones asegurando que "la noticia es un simple titular porque no hay nada debajo", siendo la compra de inmuebles práctica habitual de Planifica Madrid, sostienen. "Al PSOE le quedan diez días de campaña electoral para investigar lo que quieran: no hay nada ilegal", añaden. La Comunidad de Madrid, avanzan dichas fuentes, "recurrirá esta decisión".

La operación investigada se remonta al 14 de abril, cuando Planifica formalizó la adquisición del inmueble, un ático de uso residencial situado en la última planta de un edificio de la calle General Martínez Campos número 35, por un importe de 6,3 millones de euros. La vivienda cuenta con una superficie aproximada de 485 metros cuadrados, de los que unos 199 corresponden a la terraza.

Las denuncias sostienen que la compra se habría realizado sin una justificación previa suficiente, sin que constase un expediente de necesidad anterior a la operación y sin acreditar adecuadamente su vinculación con los fines públicos de la sociedad. También cuestionan que el inmueble se adquiriese, a su juicio, por un precio superior a su valor de mercado y que reuniese las condiciones necesarias para el uso administrativo o institucional que posteriormente se alegó.

El auto recoge que la operación se llevó a cabo sin que constase inicialmente un encargo formal de la Comunidad de Madrid ni una memoria justificativa previa que acreditase la necesidad de adquirir ese inmueble. La memoria que posteriormente alegó la Administración regional para justificar su destino institucional fue elaborada el 2 de julio de 2026, casi tres meses después de formalizarse la compraventa.

El inmueble iba a destinarse, según la justificación presentada posteriormente, a uso institucional, con espacios de trabajo, descanso y alojamiento ocasional para autoridades. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas cuestiona que esa finalidad encaje con el objeto social de Planifica, cuyos estatutos vinculan la adquisición y gestión de inmuebles a la actividad administrativa de las consejerías y organismos públicos de la Comunidad de Madrid.

Además, el auto destaca que el contrato de arrendamiento suscrito entre Planifica y la Comunidad de Madrid el 28 de julio de 2026 fue resuelto de mutuo acuerdo el 15 de septiembre, después de que la Administración comunicase que había desaparecido la necesidad que justificaba el alquiler. El inmueble no llegó a ser utilizado por la Comunidad y se acordó posteriormente su puesta a la venta.

No obstante, la Fiscalía del Tribunal Supremo ya archivó una denuncia interpuesta por tres particulares contra Isabel Díaz Ayuso por la compra de un ático valorado en 6,3 millones de euros por parte del Gobierno regional.

El Tribunal de Cuentas considera, sin embargo, que existen indicios suficientes para investigar si la inversión de 6,3 millones de euros tuvo una finalidad pública legalmente justificada y si pudo ocasionar un perjuicio económico. La resolución precisa que esta decisión "no prejuzga la existencia de irregularidades ni de responsabilidades contables", cuestiones que deberán determinarse durante la fase de investigación.

La acción pública fue promovida por distintos denunciantes y cuenta con la personación del grupo parlamentario Más Madrid y de su portavoz en la Asamblea regional, así como de otros dos actores públicos, entre ellos el abogado Javier Flores.

El letrado ha señalado aEuropa Press que "la Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles". "Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no", ha subrayado.

"Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada. Si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños. Llegaremos hasta el final", ha avisado.

La compra del ático ha suscitado varias denuncias interpuestas contra el Ejecutivo de la presidenta de los populares madrileños. Mientras que la presentada ante la Fiscalía del Alto Tribunal que buscaba investigar supuestas responsabilidades penales de la presidenta fue archivada, otras tres presentadas por Más Madrid, PSOE e Iustitia Europa se encuentran en manos de los Juzgados de Instrucción de Madrid, ubicados en Plaza de Castilla.