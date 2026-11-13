La CAM planta cara a la huelga educativa "revolucionaria" de la izquierda: "Lo que quieren es reventar Madrid"

La huelga educativa en la Comunidad de Madrid alentada por la izquierda continúa una semana más sin solución y con los sindicatos enrocados en peticiones que el Ejecutivo regional no está dispuesto a aceptar. En un clima de amenazas y presiones los convocantes de los paros tratan de influir hasta en los alumnos con mítines en las aulas y llevándoles a las marchas portando pancartas.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha analizado cómo está la huelga educativa en la que los alumnos madrileños han perdido 400.000 horas lectivas en este curso. La CAM está tratando de imponer unos nuevos servicios mínimos para disminuir el impacto de la huelga. Zarzalejo ha dicho que este viernes tienen una "reunión totalmente procedimental" con el comité de huelga y ha apuntado que se imagina que "no estarán de acuerdo" en las medidas que tomará el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

"Es la tónica habitual", ha asegurado la consejera que ha indicado que aún así "se levantará acta de ese desacuerdo". En este sentido, Mercedes Zarzalejo ha dicho que "a nosotros lo que nos compete y nos toca es proteger a nuestros alumnos, este curso académico, que no se pierdan más horas y que no se destroce la vida de los estudiantes perdiendo el curso académico. Sobre todo pensando en los que cursan el final de etapa".

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid ha advertido que irán "adelante con estas medidas" pese a que "los convocantes de las huelgas nos han amenazado con ir a los tribunales a impugnar esta orden". "Mientras que un juez no nos diga lo contrario creemos que el derecho de huelga por supuesto lo respetamos, pero el derecho a la educación de nuestros niños es fundamental y no puede ser vulnerado por este conflicto social", ha explicado.

"Los servicios mínimos los reforzamos en Bachillerato y Formación Profesional", ha contado Mercedes Zarzalejo que ha contado que también lo harán en "esos cursos de final de etapa" donde "se establece un profesor adicional más por cada tres unidades". "En segundo de Bachillerato en todas aquellas materias que son evaluables para la PAU establecemos como servicios mínimos un porcentaje de las horas lectivas de esas materias. Al principio será del 50% e irá aumentando hasta el 90% a medida que se vaya acercando la PAU", ha dicho la consejera madrileña.

Además, ha prometido que "esta orden va a ir reforzada con unas instrucción para recuperar esos contenidos, esas casi 400.000 horas lectivas, que podamos ir recuperándolas" para que los alumnos madrileños "no tengan que perder el curso académico como están amenazando los huelguistas".

"Lo que quieren es reventar Madrid"

Mercedes Zarzalejo ha dicho que lo de la huelga "no es nada nuevo" porque "antes de esta huelga antecedió otra en la Educación Infantil" en la que "nos exigían sentarnos supuestamente para negociar a sabiendas que lo que exigían no era una competencia nuestra sino del Ministerio y que estaba en la LOMLOE".

La consejera madrileña ha explicado que "es el Ministerio el que tiene que desarrollar la LOMLOE a través de un Real Decreto que no ha hecho después de 6 años. Los salarios están establecidos en un convenio colectivo nacional que han firmado los propios sindicatos huelguista y la patronal. Se lo explicamos, lo entendieron y continuaron con la huelga y la presión no contra el Ministerio o la patronal sino directamente contra la CAM a sabiendas que en nuestras manos no estaba la solución".

En este sentido, la consejera ha asegurado que "ahora se repite otra vez la táctica. Esto es una huelga totalmente política y revolucionaria. Ya nos lo han dicho. Lo que quieren hacer es reventar Madrid. Nos hacen unas reivindicaciones de máximos que no han pedido en ninguna parte de España ni tampoco al Ministerio". Sobre esta cuestión ha contado que los huelguistas "nos piden 15 alumnos por aula y como consejera de la CAM no puedo aceptar esta reivindicación porque perder 5 plazas educativas por cada grupo nos supone perder más de 282.000 plazas educativas salvo que pudiéramos construir de la noche a la mañana 328 colegios. Son números totalmente surrealistas que ellos saben para seguir ganando el relato político porque no son unas reivindicaciones asumibles".

Presión a las familias y los alumnos

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid ha contado que "las familias están tremendamente preocupadas" y que "no paramos de recibir quejas de padres y madres desesperados por la situaciones que están viviendo sobre todo de convivencia y de presión a la hora de llevar a sus hijos al colegio". Ha dicho que "en la puerta del colegio le dicen que es un egoísta, que no mira por los docentes. Presiones que son totalmente inaceptables las familias y los alumnos deben estar al margen de este conflicto".

"Utilizan las aulas para dar mitines políticos en favor de la huelga, utilizan a los niños sujetando carteles. Para ganar un relato político lo que están haciendo es una utilización torticera de menores de edad a los que se les está intentando influenciar con chantaje emocional", ha lamentado la consejera de la CAM. Además ha criticado que le echan la culpa a ella de que los alumnos pierdan el curso.

Sobre los profesores ha dicho que "más del 60% de los casi 100.000 docentes que tenemos no han secundado la huelga ni un solo día". "Estamos en un seguimiento con días por debajo del 3% y eso contrarresta con lo que estamos viendo en las calles con el incremento de la violencia y la conflictividad. En las calles aparte de haber algún docente, pero hay mucho activismo callejero", ha apuntado.