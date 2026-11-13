Peleas, navajazos y miedo vecinal en Carabanchel por un presunto after ilegal

Los vecinos de Carabanchel han denunciado los continuos problemas de convivencia que, según aseguran, provoca el conocido como Búnker de Urgel. El establecimiento, que cuenta con licencia de cafetería, se ha convertido en un foco de preocupación para los residentes de la zona por las peleas y los altercados que se producen tanto en sus inmediaciones como en el parque situado justo enfrente.

Los testimonios recogidos por Telemadrid describen un escenario de conflictos recurrentes, consumo de drogas y episodios violentos. Los residentes aseguran que los problemas no solo son los fines de semana y que las peleas pueden producirse prácticamente cualquier día.

"Se van de aquí y se van ahí al parque de enfrente con unas botellas que pesan, llenan un globo y lo esnifan", relata uno de los vecinos, que denuncia el consumo de sustancias en las inmediaciones del establecimiento.

Un apuñalamiento

La preocupación ha aumentado después de que este mismo fin de semana se haya producido un nuevo episodio violento en el entorno del local, en el que una persona habría resultado apuñalada. Los trabajadores de los establecimientos cercanos aseguran que este tipo de situaciones no son excepcionales. "El otro día estuvo hasta un navajazo", cuentan desde un bar próximo a Telemadrid.

Los residentes sostienen que el local abre desde las seis de la mañana y que la actividad que se desarrolla en su interior no se corresponde con la licencia de cafetería que tiene concedida. Por ello, cuestionan que pueda estar funcionando como un after ilegal. "Todos los fines de semana hay lío. Sobre todo, los fines de semana, pero hay días que entre semana igual. Se lían aquí, saldrán ya cargados de lo que sea y se lían", explica otro de los vecinos.

Según recuerdan los residentes, el establecimiento ya estuvo cerrado durante un tiempo, pero volvió a abrir sus puertas y, con ello, regresaron los problemas. La situación ha generado inquietud entre quienes viven y trabajan en esta zona de Carabanchel, que aseguran estar cansados de los altercados y de la inseguridad que, a su juicio, rodea al local.