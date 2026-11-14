Ayuso compara el sanchismo con una "garrapata": "Hay que acabar con ello desde la cabeza"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, arremetió contra el sanchismo durante un acto de campaña en Torrejón de Ardoz, donde lo comparó con una "garrapata" que, según dijo, va "succionando la sangre y la energía". La dirigente popular reclamó combatirlo "desde la cabeza" y señaló al presidente del Gobierno como el origen del problema.

"Voy a ser clara, el sanchismo es una garrapata", afirmó Ayuso. En su descripción, el socialismo "penetra en el cuerpo", "se va quedando con todo" y "va dejando esas patitas por todas partes". La presidenta madrileña aludió también a Cuba y al "socialismo desorejado" que, según dijo, conocen sus "amigos cubanos".

Y la mentira del ático, otra vez convenientemente promovida por el presidente del Gobierno, que está para hablar. A mí nadie me ha comprado un ático y nadie me está juzgando. A su mujer, sí. Hablando del Tribunal de Cuentas, sería bueno que nos explicara la financiación del… pic.twitter.com/35vDZiGO7s — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 14, 2026

La metáfora dio paso a una referencia al Peugeot en el que, según Ayuso, viajaban dirigentes socialistas. "Los que somos mitad de pueblo o los que sean de aquí de pueblo saben cómo hay que acabar con ello, desde la cabeza", sostuvo. Y añadió que, si no se identifica al líder de aquel coche como "el problema que tiene este país", no se podrá acabar con esa "garrapata".

La presidenta madrileña enlazó así la crítica al Gobierno con las informaciones sobre el entorno de Sánchez y la trama que, según denuncias e investigaciones citadas por ella, salpica al PSOE. En su intervención, insistió en que el debate no debía limitarse a los colaboradores del presidente, sino alcanzar al propio jefe del Ejecutivo. Lo presentó como una cuestión central para entender la situación política y para decidir cómo responder en las urnas.

Los titulares de la campaña socialista

Ayuso también repasó una lista de noticias de las últimas 24 horas que presentó como muestra de la "bonita campaña que se le está quedando al PSOE". Dijo que su partido leería los titulares antes de los mítines para "refrescar" la actualidad y reprochó que algunos asuntos reciban más atención que otros. "Franco es rabiosa actualidad pero los trenes quedaron hace dos semanas", afirmó.

Entre los temas que mencionó, aseguró que España no formará parte del equipo europeo de negociación con Rusia y que será la única gran nación de la Unión Europea sin peso en ese proceso. También citó la subida del IPC, que cifró en un 4,9%, y afirmó que la UCO había desmentido a Moncloa sobre la presencia del exchófer de Sánchez en Ferraz.

La dirigente popular incluyó asimismo referencias a la supuesta reactivación de una trama corrupta vinculada al PSOE, a la contratación de una empresa para tareas de seguridad en Líbano y Letonia, y a las declaraciones del ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre las investigaciones judiciales en torno al partido. También aludió a un posible indulto al fiscal general del Estado condenado y a las donaciones recibidas por el PSOE durante la etapa de José Luis Ábalos. Son acusaciones y valoraciones formuladas por Ayuso durante el acto.

Al enumerar esos asuntos, la presidenta madrileña sostuvo que el PSOE afronta una campaña marcada por informaciones incómodas para el Gobierno. Presentó su repaso como una forma de contrarrestar el foco en otros temas de actualidad y de mantener en primer plano las noticias sobre la economía, la política exterior y las investigaciones judiciales.

"Menos ruido y más cabeza"

En otro tramo de su intervención, Ayuso reclamó "un poco de silencio, menos ruido y más cabeza" y defendió que es momento de apostar por la "serenidad", frente a "más altavoz, más peleas y más guerra". En ese contexto, reivindicó el liderazgo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien calificó de "imprescindible".

Ayuso aseguró que Feijóo nunca le ha impuesto "un solo deber" y que sus conversaciones han servido para compartir puntos de vista e intentar convencerla. "Que nos deje a cada uno ser como somos", añadió, en una defensa de la relación entre ambos dirigentes.

La presidenta madrileña pidió concentrar el voto en el Partido Popular y advirtió de que, a su juicio, la estrategia de Moncloa consiste en aglutinar el voto en el PSOE para que Pedro Sánchez aumente sus apoyos pese a las polémicas. "Si no vemos la estrategia venir es que no nos hemos enterado de nada", dijo.

El acto de Torrejón combinó así los ataques al Gobierno y al PSOE con un llamamiento a la movilización electoral. Ayuso cerró su mensaje con una apelación a cambiar el rumbo político y a respaldar a Feijóo como alternativa para afrontar la situación.