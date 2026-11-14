Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a convertir una de sus frases más reconocibles en protagonista de un acto político, a solo quince días de las elecciones generales que se celebrarán el próximo domingo 29 de noviembre. La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional ha lucido este sábado una camiseta con el lema 'Me gusta la fruta' con el matiz de que la frase estaba en francés durante el mitin de campaña celebrado en Torrejón de Ardoz, donde también ha arremetido contra el sanchismo, al que compara con una "garrapata", y ha defendido que el presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, es "imprescindible".

La camiseta funcionó como un guiño a una expresión cuyo sentido político quedó marcado desde su origen. La frase apareció por primera vez hace tres años, en noviembre de 2023, durante el debate de investidura de Pedro Sánchez. Ayuso seguía la sesión desde la tribuna de invitados del Congreso cuando las cámaras la captaron pronunciando unas palabras que fueron interpretadas como un insulto dirigido al presidente. Su equipo respondió entonces que lo que había dicho era "me gusta la fruta".

De la tribuna del Congreso a la Asamblea

La polémica no se quedó en aquella imagen. Al día siguiente, en la Asamblea de Madrid, el socialista Juan Lobato afeó a Ayuso el comentario. La presidenta respondió que Sánchez había aprovechado la tribuna para "difamarme a mí y a mi familia" y dijo: "Yo, para mis adentros, sí lo dije, dije 'me gusta la fruta'". La frase quedó asociada desde entonces a la disputa entre ambos dirigentes y a la manera en que Ayuso desmintió, con ironía, el insulto que se le atribuía.

Pocos días después, la presidenta llevó el lema a una concentración contra la amnistía en la plaza de Cibeles. Preguntada por la repercusión de la expresión, respondió que, si servía de ayuda para la agricultura española, se alegraba. El juego de palabras trasladaba la polémica al terreno del eslogan: una fórmula aparentemente inocua que sus seguidores entendían como una referencia al episodio del Congreso.

La frase pronto circuló entre dirigentes del PP. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, compartió un vídeo de Ayuso pronunciándola y añadió "Me too" —"yo también"—. En diciembre, durante la cena de Navidad del PP madrileño, Feijóo y Ayuso participaron en el reparto de cestas de fruta entre afiliados. La dirigente bromeó con que había fruta de postre, mientras el gesto hacía explícito el vínculo entre el lema y la controversia con Sánchez.

El lema reaparece en los cruces con Sánchez

En febrero de 2024, Ayuso recuperó la frase en redes sociales después de que Sánchez mencionara el caso de su hermano, relacionado con la comisión por un contrato de mascarillas durante la pandemia. "Todo fue investigado por distintas instancias y se demostró que no había nada. Me gusta la fruta", escribió la presidenta, en respuesta a las críticas del jefe del Ejecutivo sobre la ejemplaridad del PP.

La expresión también saltó al intercambio político con el dimitido ministro de Transportes, Óscar Puente. Tras un cruce en redes sobre los problemas de Cercanías, un usuario preguntó al ministro si había bloqueado a Ayuso. Puente contestó: "No. A mí también me gusta la fruta". Así, una frase nacida de una escena parlamentaria pasó a ser replicada, apropiada y utilizada por dirigentes de distintos partidos, aunque su origen siguió ligado al enfrentamiento entre Ayuso y Sánchez.

Las quejas de Sánchez

La camiseta de Ayuso con lema en francés llegó un día después de que Pedro Sánchez se quejara, en la entrevista con Jordi Wild, de que sus hijas, en las discotecas, habían escuchado corear "Sánchez hijo de puta". El presidente del Gobierno tiró otra vez de victimismo al referirse a la "deshumanización" a la que según él le somete el PP. En un mitin, Sánchez después arremetió contra Alberto Núñez Feijóo por no saber inglés, algo de lo que también habló con Jordi Wild.

De nuevo en Torrejón

La camiseta vista en Torrejón recupera ese recorrido en un acto en el que Ayuso dirigió sus críticas al presidente y al PSOE. Su intervención incluyó ataques al sanchismo y una petición de "menos ruido y más cabeza", junto con el llamamiento a concentrar el voto en el PP. El lema de la prenda añadió un elemento visual reconocible a ese mensaje y conectó el mitin con una controversia que ya se ha repetido en la Asamblea, en concentraciones y en actos del partido.

Y la mentira del ático, otra vez convenientemente promovida por el presidente del Gobierno, que está para hablar. A mí nadie me ha comprado un ático y nadie me está juzgando. A su mujer, sí. Hablando del Tribunal de Cuentas, sería bueno que nos explicara la financiación del… pic.twitter.com/35vDZiGO7s — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 14, 2026

"Me gusta la fruta" permite a Ayuso aludir al insulto que se le atribuyó sin volver a pronunciarlo de forma explícita. Sus partidarios lo han convertido en una consigna y el PP lo ha acompañado de camisetas, bromas y gestos con fruta. En Torrejón, la presidenta lo recuperó como parte de su puesta en escena política, mientras su discurso volvía a situar a Sánchez en el centro de sus críticas.