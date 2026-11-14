Desalojos ordenados o venta anticipada de entradas: el plan de Almeida para reducir el ruido del ocio nocturno

El Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid (Noche Madrid) han presentado este viernes las conclusiones de su plan para impulsar la sostenibilidad y la seguridad del ocio nocturno, puesto en marcha en el distrito de Centro. La iniciativa da continuidad a las actuaciones iniciadas en 2025 y amplía su ámbito de intervención, abordando no solo las medidas que pueden adoptar los establecimientos en su interior, sino también aquellas que contribuyen a mejorar el comportamiento del público y la convivencia en el espacio público.

Para este fin se han ofrecido sesiones formativas, asesoramiento individualizado a los establecimientos, implantación de protocolos de protección ambiental y acciones de mediación y concienciación ciudadana. En total, han participado 12 locales del distrito de Centro y cerca de 30 profesionales han asistido a las sesiones de formación.

El delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, el presidente de Noche Madrid, Alejandro Zamarro, y el concejal del distrito de Centro, Carlos Segura, han visitado este viernes el punto de información de la campaña de sensibilización sobre el ruido del ocio nocturno #enlacallesilencio, instalado en la plaza de Callao. Durante el acto, en el que se han presentado los primeros resultados de esta iniciativa, Carabante ha apuntado que las estrategias de minimización de ruido ya implantadas "van por buen camino", pero que "hay que continuar".

Según los resultados del proyecto, el desalojo ordenado encabeza la lista de las medidas consideradas más eficaces para reducir el impacto ambiental de los locales de ocio nocturno, lo que muestra una evolución favorable respecto al ejercicio de 2025. Estos protocolos contribuyen a organizar la salida de los clientes, evitar concentraciones en las puertas de los establecimientos y reducir las molestias acústicas.

Asimismo, la venta anticipada de entradas —según el portavoz de Noche Madrid, Vicente Pizcueta, ya supone un ahorro de 250 millones de horas de colas en las puertas de los locales de ocio nocturno— y los sistemas de ticketing se mantienen entre las actuaciones mejor puntuadas. Ambas facilitan la organización de los accesos y la reducción de los tiempos de espera en la vía pública.

A estas prácticas se añaden la limpieza del entorno asumida por los propios locales, la restricción del acceso a personas que no cumplen las condiciones de admisión aplicables y la gestión de los horarios de los cuños de reentrada.

En lo relativo a la facilidad de implantación, la cartelería informativa y las actuaciones de limpieza se encuentran entre las medidas más sencillas de aplicar, junto con la venta en línea y los protocolos de desalojo.

Por último, la consulta ciudadana vinculada a la campaña evidencia que el principal foco de molestias no procede del interior de los recintos, sino de las conversaciones y concentraciones en la calle, situadas por delante del ruido asociado al tráfico, el botellón o las fiestas en pisos. En este sentido, el delegado ha hecho hincapié en la importancia de la concienciación entre los ciudadanos, asegurando que "todos" son vecinos y, por tanto, "perjudicados" por el ruido, pero también "emisores" del mismo cuando se encuentran en una terraza o en la vía pública.