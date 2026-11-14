La Policía reabre la Puerta del Sol tras descartar la amenaza de bomba

La Puerta del Sol ha recuperado la normalidad después de que la Policía Nacional descartara que la maleta sospechosa localizada este sábado por la tarde contuviera un artefacto explosivo. En su interior había ropa, por lo que los agentes procedieron a levantar el dispositivo de seguridad y a reabrir los accesos a una de las zonas más transitadas de Madrid. El episodio, que obligó a desalojar y acordonar varias calles del entorno, se ha producido en una jornada marcada por la repetición de avisos de posibles amenazas de bomba.

La alerta saltó minutos antes de las 20:00 horas, cuando fue localizada una maleta abandonada en la vía pública, junto al edificio de deportes de El Corte Inglés, en las inmediaciones de la calle Preciados. La presencia del equipaje, aparentemente fuera de lugar, despertó las sospechas y llevó a los agentes a activar el protocolo de seguridad ante la posibilidad de que pudiera esconder algún material peligroso.

La Policía Municipal procedió inicialmente a acordonar el entorno por precaución, mientras que efectivos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para evaluar la situación. También acudieron guías caninos especializados en la detección de explosivos, preparados para comprobar si el contenido del bulto podía representar una amenaza.

La Policía Nacional nuevamente cierran la calle Preciados de Madrid ante la amenaza de un posible artefacto explosivo presuntamente frente El Corte Inglés. 14/11 8:13 pm pic.twitter.com/yf9D8HRPC7 — Jean Vielma (@Vielma92) November 14, 2026

La intervención de los Tedax, los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos, habría sido necesaria si las primeras comprobaciones hubieran detectado indicios de peligro.

El dispositivo policial afectó especialmente a los accesos de las calles del Carmen y Preciados, que quedaron cortados al tránsito mientras se realizaban las comprobaciones. La presencia de vehículos policiales y el cierre de los pasos peatonales provocaron expectación entre vecinos, comerciantes y turistas que se encontraban en el corazón de la capital.

Finalmente, las inspecciones permitieron descartar la existencia de explosivos. La maleta contenía ropa y no suponía ningún peligro, por lo que las autoridades dieron por concluida la intervención y permitieron recuperar progresivamente la normalidad en la plaza.

Segundo aviso en apenas unas horas

Lo más llamativo es que no se trata de un incidente aislado. El motivo es que este sábado ya se había producido una primera alerta en la misma zona. Alrededor de las 14:00 horas, otro bulto sospechoso localizado en la calle Preciados obligó a intervenir a las fuerzas de seguridad. Tras las comprobaciones pertinentes, los agentes descartaron igualmente que aquel objeto contuviera material peligroso.

La repetición de estos episodios en un intervalo de apenas seis horas ha obligado a extremar las precauciones en uno de los principales puntos comerciales y turísticos de Madrid. La Puerta del Sol y sus calles aledañas concentran diariamente a miles de personas, por lo que cualquier sospecha de amenaza explosiva exige una respuesta inmediata.

La prudencia de los agentes resulta especialmente comprensible en el actual contexto. Durante los últimos días se han sucedido avisos por objetos sospechosos en diferentes puntos de España, con intervenciones policiales en localidades como Mataró, Guadarrama, Galapagar, Arganda del Rey y Málaga. En varios de estos casos fue necesario acordonar calles, desalojar edificios y movilizar unidades especializadas antes de confirmar que no existía ningún riesgo real.

Una sucesión de falsas alarmas bajo la sombra de Oviedo

La acumulación de incidentes ha generado inquietud entre la población y ha obligado a las Fuerzas de Seguridad a insistir en la necesidad de actuar con cautela ante cualquier objeto abandonado que pueda resultar sospechoso. Fuentes policiales han advertido, sin embargo, del riesgo de alimentar una situación de alarma generalizada por incidencias que, en muchos casos, terminan siendo falsas alarmas.

El contexto explica parte de la sensibilidad con la que se están abordando estos avisos. El pasado 10 de noviembre falleció el subinspector de la unidad canina de la Policía Nacional Juan José Rodríguez tras la explosión de una mochila bomba en Oviedo. Su muerte ha añadido gravedad a cualquier alerta relacionada con equipajes abandonados o posibles artefactos explosivos y ha puesto de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan los agentes que participan en estos dispositivos.

En Guadarrama, por ejemplo, los Tedax llegaron a explosionar preventivamente una mochila después de que los equipos de rayos X detectaran lo que parecía ser un cableado sospechoso. La intervención terminó sin que se encontraran explosivos. En Málaga, otro operativo obligó a acordonar varias calles y a realizar desalojos antes de descartar también la presencia de un artefacto.

La jornada madrileña se ha saldado, por tanto, sin consecuencias y con la Puerta del Sol nuevamente abierta al público. La maleta que durante unos minutos hizo saltar todas las alarmas contenía únicamente ropa. Pero la respuesta policial evidencia que, después de lo ocurrido en Oviedo, ninguna sospecha puede despacharse a la ligera. La seguridad de miles de ciudadanos exige comprobar cada aviso, aunque finalmente todo quede en una falsa alarma.