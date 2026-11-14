María Martín Merino, fundadora de Salvemos Navacerrada, sobre la estación: "No es un proyecto costoso"

María Martín Merino, fundadora de la plataforma Salvemos Navacerrada, defendió el proyecto Navacerrada 365 en una entrevista en Kilómetro Cero, el programa de esRadio que dirige Jaume Segalés, el 12 de noviembre de 2026. A finales de noviembre, la estación de esquí empieza a acondicionarse y se abren los primeros pliegos para la contratación, pero desde los colectivos de la zona siguen insistiendo en que hay poca voluntad política con un proyecto que dicen que es viable, según explicó Lucía Prieto al presentar la entrevista.

De Salvemos Navacerrada a Hijos del Guadarrama

Martín Merino contó que el nombre del colectivo ha cambiado. En principio era Salvemos Navacerrada "porque había que salvarla y había que gestionar", pero el 30 de diciembre de 2025 dieron por finalizado ese trabajo porque "ya habíamos conseguido nuestros objetivos". El grupo pasó a llamarse Hijos del Guadarrama, como los dos libros de los que ella es autora.

La fundadora recordó que el colectivo ya llevó una propuesta ciudadana al Congreso en 2021. En aquella ocasión, señaló, defendió que "no hay ninguna estación en el mundo a la que no se aporte la ayuda con cañones de nieve". Según explicó, en las zonas bajas la temperatura ha subido como 1 grado, la nieve se disuelve enseguida y la innivación es mucho más costosa sin cañones.

Pistas verdes para todo el año

La alternativa que propone el colectivo pasa por instalar lo que ella llama "paneles verdes", que según dijo ya se colocan en muchos sitios del mundo, para no depender del agua ni de los cañones y poder esquiar los 365 días del año, con la legislación correcta y dejando descansar la tierra si es monte público.

El esquí es sólo una parte del plan. "En el puerto de Navacerrada, queremos que sea un alto, un puerto, una montaña, una cota, una cumbre para que lo disfrute todo el mundo", explicó. "Hay personas que esquían, hay otras personas que han dejado de esquiar o que nunca lo han hecho", añadió, y citó los paseos con raquetas, los paseos al aire libre en verano o la bicicleta de montaña, "todo con una regulación". Para ella, "la estación de esquí es el invierno, el verano y la hostelería y eso en todos los sitios del mundo".

¿Cuánto costaría el proyecto?

Cuando Lucía Prieto le preguntó cuál era el obstáculo, la respuesta fue breve: "el dinero". Martín Merino defendió, sin embargo, que la inversión es asumible. "En Navacerrada se ha cuidado todo muy poco", lamentó, y explicó que antes de instalar los paneles hay que limpiar el terreno, dentro de un proyecto total que, según sus cálculos, no llega a los 4 millones de euros, "un pellizquín" para el presupuesto de cualquiera de los organismos implicados.

Sostuvo que "lo único que hay que tener es tener voluntad" y que "no es un proyecto costoso y tendría […] un bajo mantenimiento", frente a los cañones, que exigen balsas, tomas de agua y más obra.

Según la fundadora, del puerto depende mucho más que el núcleo de la estación. Allí viven unas 50 familias y hay en total unos 300 apartamentos, pero la actividad alcanza a la economía de Cercedilla, Rascafría y el valle de La Granja de San Ildefonso y Valsaín, municipio al que pertenecen las pistas de la parte segoviana. "Estamos hablando de una economía seria", aseguró, y añadió que la zona "está completamente abandonada por parte de los organismos".

Reuniones con las dos comunidades

Martín Merino explicó que el colectivo presentó el proyecto a las dos administraciones autonómicas. La primera reunión fue en la Junta de Castilla y León con Suárez-Quiñones el 1 de abril de 2026: "muy buena sintonía, hablamos el mismo idioma", aunque "se lo tienen que estudiar". En la Comunidad de Madrid, el 6 de abril, tres miembros de Hijos del Guadarrama se reunieron en los despachos de Isabel Díaz Ayuso. Según su relato, el proyecto gustó, pero "no hemos recibido ninguna noticia todavía".

La orden de desmantelar las pistas de Segovia

La entrevistada explicó que el puerto tiene dos vertientes, la madrileña y la segoviana, con situaciones distintas. El lado segoviano, según explicó, pertenece a Parques Nacionales, que no quiere una nueva concesión.

Según Martín Merino, la Junta de Castilla y León no entendía por qué había que desmantelar la estación y recurrió en casación el 2 de febrero de 2024; el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó una sentencia que obligaba a desmantelar las pistas de la zona de Segovia. La Junta acudió al Tribunal Supremo, que el 18 de marzo de 2026 ratificó esa sentencia sin entrar en el fondo: "simplemente ratificó, hay que desmantelar las instalaciones".

La Junta inició el 19 de octubre de 2026 el expediente de ejecución de la sentencia y pidió informes sobre el plan de desmantelamiento a Parques Nacionales, a la Dirección General de Patrimonio y a Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente. "El máximo legal son 3 meses", recordó, de modo que el plazo terminaría el 19 de enero de 2027. Por eso, el lado de Castilla y León "no se puede abrir este año porque hay que desmantelarlo".

La Bola del Mundo, a la espera de nieve

En la vertiente madrileña la situación es distinta. Martín Merino atribuyó a la propuesta ciudadana del colectivo la firma, en diciembre de 2024, de una nueva concesión para la zona de Madrid, la de la Bola del Mundo. "En Madrid ya está legal, ya tenemos concesión del año 2024", insistió.

Esa parte de la estación, explicó, está en marcha: "lo único que hace falta es que nieve, porque en esa zona no hay cañones, ahí es donde sobre todo irían bien los paneles verdes".