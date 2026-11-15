Madrid pone a prueba sus túneles con dos incendios simultáneos y un autobús con 85 pasajeros

Los túneles de la M-30 han acogido esta madrugada el simulacro anual de emergencias de Madrid Calle 30, un ejercicio en el que más de 200 personas han participado para poner a prueba la capacidad de respuesta de los servicios municipales ante dos incidentes simultáneos. El operativo, desarrollado en el túnel de la avenida de Portugal, ha recreado un accidente múltiple con tres vehículos implicados y un incendio en un coche eléctrico.

En el ejercicio han intervenido Policía Municipal, Bomberos, SAMUR-Protección Civil y los equipos de Madrid Calle 30. El objetivo ha sido comprobar la eficacia de los protocolos de emergencia, medir los tiempos de respuesta y verificar el funcionamiento de los sistemas de seguridad de los túneles.

Entre los participantes se han contado 14 agentes de Policía Municipal, 34 efectivos del Cuerpo de Bomberos y diez profesionales de SAMUR-Protección Civil. Madrid Calle 30, por su parte, ha movilizado a más de 50 trabajadores, entre operadores del Centro de Control de Túneles, personal de las bases de intervención y equipos de mantenimiento.

Un autobús con 85 pasajeros

Uno de los escenarios ha recreado un accidente con tres vehículos. Uno de ellos ha volcado y su conductor ha quedado atrapado en el interior, mientras que los otros dos han colisionado al intentar esquivar el primer siniestro. El choque ha provocado un incendio que ha generado humo y ha complicado la intervención de los equipos de emergencia.

En ese momento, un autobús de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) con 85 pasajeros a bordo ha tenido que realizar una maniobra de emergencia y frenar bruscamente para evitar chocar contra los vehículos accidentados.

De forma prácticamente simultánea, los servicios de emergencia han tenido que hacer frente a un segundo incidente: el incendio de un vehículo eléctrico. Este supuesto ha permitido comprobar la aplicación de los protocolos específicos para este tipo de fuegos, en los que las baterías pueden sufrir una fuga térmica y liberar gases inflamables, además de favorecer que las llamas se propaguen.

Cierre del túnel

La detección de los dos incidentes ha activado los procedimientos de emergencia desde el Centro de Control de Túneles de Madrid Calle 30. Desde allí se ha coordinado el operativo, ordenado el cierre del túnel y movilizado a los equipos de intervención, conservación y mantenimiento, junto con los servicios municipales.

Una decena de observadores de los distintos cuerpos y servicios ha supervisado el desarrollo del simulacro para comprobar el cumplimiento de los protocolos y analizar la coordinación entre los equipos. Sus conclusiones permitirán detectar posibles deficiencias y plantear mejoras en los procedimientos de actuación.

El ejercicio también ha servido para verificar el funcionamiento de los sistemas de seguridad de la infraestructura, como la señalización, las rutas de evacuación, la ventilación, la iluminación de emergencia y las comunicaciones. Además, se han evaluado los mecanismos de movilización de recursos y la aplicación de los planes de emergencia y autoprotección.