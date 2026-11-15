Más de 1.000 agentes blindarán el Metropolitano ante el partido España - Inglaterra considerado de alto riesgo

La Delegación del Gobierno en Madrid ha coordinado un amplio dispositivo de seguridad integrado por más de 1.100 efectivos para velar por el orden público antes, durante y después del choque internacional entre las selecciones de España e Inglaterra. El encuentro se disputará este domingo a partir de las 20:45 en el estadio Riyadh Air Metropolitano, escenario que registrará un lleno absoluto con más de 69.500 asistentes.

El choque ha sido catalogado formalmente como un evento de alto riesgo por parte de la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Esta calificación legal impone a los organizadores la adopción de medidas operativas adicionales en los recintos deportivos, que abarcan desde el endurecimiento del sistema de expedición de localidades hasta una estricta separación de aficiones y un exhaustivo control de accesos para evitar la entrada de objetos prohibidos o individuos problemáticos.

El núcleo del despliegue preventivo recaerá sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un contingente prioritario de la Policía Nacional. Intervendrán agentes adscritos a la Unidad de Intervención Policial -UIP-, la Brigada Provincial de Información, la Unidad Especial de Caballería, Guías Caninos, la Brigada Móvil, la sección de Subsuelo y la unidad de drones. De forma complementaria, el dispositivo integrará a la Guardia Civil en la gestión del tráfico interurbano, así como a la Policía Municipal de Madrid en las inmediaciones del recinto y a personal de SAMUR-Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos y de Cruz Roja.

Las autoridades prevén la llegada de aproximadamente 3.550 hinchas británicos que cuentan con localidades autorizadas. La distribución de estas entradas para el sector visitante se ha canalizado de forma exclusiva a través de la Federación Inglesa de Fútbol -FA-, con el fin de tener identificados a los compradores y prevenir desórdenes. La red de Metro de Madrid también experimentará un refuerzo de vigilancia privada en las estaciones estratégicas y líneas que conectan directamente con el distrito de San Blas-Canillejas.

Asimismo, la Delegación del Gobierno ha advertido de que no se tolerará la exhibición de elementos de animación o apoyo a la escuadra británica fuera del espacio específicamente acotado para su hinchada. Con el fin de agilizar los filtros y garantizar la seguridad ciudadana, los responsables policiales han instado a los espectadores a presentarse con suficiente antelación en las puertas del coliseo rojiblanco para superar los preceptivos registros sin aglomeraciones.