Cercanías Madrid avisa del caos por la huelga de este martes y pide a los viajeros buscar alternativas

Cercanías Madrid ha advertido de las importantes afecciones que sufrirá el servicio este martes 17 de noviembre con motivo de la huelga convocada para el personal del grupo Renfe en toda España y ha recomendado a los viajeros que busquen medios de transporte alternativos.

Los paros comenzarán a medianoche y se prolongarán hasta las 23:59 horas. La convocatoria ha sido respaldada por el Comité General del Grupo Renfe, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), CCOO, UGT, el Sector Federal Ferroviario de la CGT, el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (ALFERRO).

A través de su cuenta en X, Cercanías Madrid ha avisado de que el servicio "se verá muy afectado" durante toda la jornada y ha advertido incluso de que los últimos trenes de este lunes podrían registrar incidencias.

📢 Cercanías Madrid informa ⚠️ Con motivo de la huelga convocada por el sector ferroviario, mañana, 17 de noviembre de 2026, se verá muy afectado el servicio de cercanías. 🚆 Recomendamos buscar medios alternativos. 🔴 Los últimos trenes de hoy podrían verse afectados.… — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) November 16, 2026

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos del 75% en Cercanías durante las principales horas punta: entre las 6:00 y las 9:00 horas, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30 horas.

Durante el resto de la jornada, los servicios mínimos serán del 50%. A pesar de estas garantías, Cercanías ha recomendado a los usuarios que recurran a otros medios de transporte para evitar las previsibles complicaciones.

Caos absoluto en Atocha

Según los datos facilitados por Renfe, durante la anterior jornada se suprimió el 91,87% de los trenes y otro 2,38% de los servicios no llegó a salir. En total, las incidencias afectaron a unas 512.000 personas.

La paralización del servicio dejó atrapados a miles de ciudadanos que tenían compromisos familiares y laborales. Luisa expresó a Libertad Digital su desesperación en la estación: "¿Cómo puedo ir a recoger a mi hija si la Renfe está parada? A mí me afecta bastante, eh. Al menos un servicio mínimo…".

Por su parte, Julián denunció la falta de información por parte del personal: "Hemos preguntado y han dicho que no sabían cuándo iba a pasar el tren". La imposibilidad de acudir a cuidar de familiares o desplazarse a otros municipios de la región marcó aquella mañana. Estefanía lamentó la situación: "Yo voy a cuidar de mi madre. Ese es el problema, que tengo que llamar ahora a mi familia para que vayan".

En la misma línea, otro viajero que tenía previsto desplazarse hasta Alcalá de Henares explicó las dificultades para llegar a su destino: "Bueno, es un poco molesto porque yo, por ejemplo, voy a Alcalá y no hay otra, no hay mucho más transporte hacia Alcalá de Henares, que tampoco es tan lejos y un poco mal comunicado. Entonces hemos preguntado por los servicios mínimos y dicen que no saben. No sabemos porque los maquinistas no vienen y entonces pues no se sabe".

Las gestiones académicas también se vieron interrumpidas. Belén explicó que necesitaba desplazarse hasta la universidad para realizar un trámite: "Necesito solicitar un certificado a la universidad. No tengo otra opción porque el tramo es muy largo".