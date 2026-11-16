Detenida una mujer acusada de matar a puñaladas a su novio en un apartahotel de Madrid

Una joven de 22 años y nacionalidad peruana ha sido arrestada en la capital de España tras la muerte violenta de su pareja, un varón de su misma edad y origen. El suceso se desencadenó durante la madrugada de este lunes en un establecimiento de apartahoteles ubicado en la calle Lola Flores, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas. La sala operativa de la Policía Nacional recibió un aviso telefónico a las 01:25 en el que se alertaba de una fuerte discusión que se estaba produciendo en el interior de una de las habitaciones del complejo.

Al personarse en el alojamiento, las patrullas de seguridad ciudadana encontraron a la víctima tendida en el suelo con una herida de extrema gravedad provocada por arma blanca en el tórax, además de varios cortes defensivos en uno de sus brazos. En el interior de la estancia se hallaban tanto la presunta autora material de la agresión como el cuchillo supuestamente empleado en el apuñalamiento. Ante estas evidencias, los agentes procedieron a la inmediata detención de la mujer mientras custodiaban el escenario del crimen y reclamaban la presencia urgente de asistencia médica.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de sanitarios del Summa 112 con la intención de estabilizar al joven. Sin embargo, a la llegada del equipo de emergencias, el herido ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria debido a la severa hemorragia ocasionada por la incisión en el pecho. Pese a que los facultativos prolongaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante un largo intervalo de tiempo, no lograron revertir el cuadro clínico y certificaron la defunción. Un equipo de soporte psicológico acudió también para asistir a los presentes.

Las pesquisas han quedado centralizadas en el Grupo VI de Homicidios perteneciente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Madrid. Los investigadores y los peritos de la Policía Científica trabajaron durante toda la noche en la correspondiente inspección ocular, recabando vestigios biológicos y pruebas materiales que permitan reconstruir cronológicamente lo acontecido. La arrestada permanece en dependencias policiales a la espera de ser puesta a disposición judicial.