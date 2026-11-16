Guía de la Navidad en Madrid: encendido de luces, Carlos Latre y mercados artesanales

Ya huele a la Navidad, las capitales y municipios de todo el mundo preparan espectáculos y decoraciones ambiciosos para este año y en España no es menos.

Madrid ha anunciado que el encendido está previsto para el día 21 de noviembre, en toda la ciudad si la lluvia lo permite. Ese sábado se contará con un acto inaugural de hasta 500 drones en la plaza de Cibeles para dar inicio al alumbrado, que además estará presentado por Carlos Latre.

Las luces y decoraciones navideñas estarán por tanto desde el 21 de noviembre hasta el 6 de enero de 2027 contando con hasta 14 millones de luces LED entre 21 distritos de la capital y 14 abetos luminosos y decorados repartidos por la ciudad. Las luces estarán encendidas desde las 18:00 hasta las 00:00 de domingo a jueves y de 18:00 a 1:00 los viernes y sábados, que es cuando se prevén más visitas a la ciudad en este turismo navideño anual. Los días 24 de diciembre y 5 de enero estarán programadas de modo excepcional por el festivo hasta las 3:00 de la madrugada y el día 31 de diciembre hasta las 6:00.

Pero no es la única razón para visitar el centro de la ciudad en esta época del año, sus mercados navideños, actividades semanales y eventos especiales por Navidad aumentan el atractivo de la capital para sus habitantes y para quienes vienen a pasar unos días.

El mercado navideño más conocido es el de la Plaza Mayor en el que se puede disfrutar de sus habituales casetas con artículos artesanales navideños, gastronomía castiza de la época y mucho más. Este año su inauguración está prevista para finales de noviembre entre el 27 y el 28 y hasta el 31 de diciembre, aunque el encendido de su árbol será el día 21 como el resto de la iluminación. El horario previsto para el mercadillo será de 10:00 a 21:00 salvo los viernes, sábados y domingos que acabará a las 22:00.

Mercadillos como el de Plaza España, que incluye su famosa pista de hielo al aire libre como cada año, también darán comienzo a finales de noviembre y estarán hasta finales de diciembre o principios de enero. En el caso de otros mercadillos como el de Matadero, más orientado a la literatura navideña para los más pequeños, se extenderá desde principios de diciembre hasta inicios de enero.

Otras ciudades españolas se preparan también para estas fechas como Vigo, que cada año procura tener la mayor iluminación nacional, que encendió sus luces el pasado sábado 14 de noviembre acompañándolo de un espectáculo de luces y pantallas gigantes y con la posterior entrada de un desfile de personajes Disney. En el caso de Barcelona, hará su encendido de la ciudad el 26 de noviembre en una inauguración en paseo de Gracia y se extenderá a otros puntos de la ciudad.

Otras ciudades como Granada, Málaga y Oviedo tienen previstos sus encendidos navideños para la última semana de noviembre, como es el caso de Toledo que destaca también por ser un lugar atractivo en esta época del año por su contraste moderno y ciudad antigua con la decoración y luces navideñas, aparte de, por supuesto, sus mercadillos y adornos artesanales.