Un nuevo boicot de los profesores huelguistas hace estallar a Zarzalejo: denunciará el "acoso" de "activistas violentos"

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha anunciado este lunes que emprenderá acciones penales contra los participantes en los altercados registrados a las puertas de un acto sobre Formación Profesional dual que se ha visto obligada a suspender por recomendación de la Policía Nacional.

La consejera ha explicado que, desde las 8.30 horas, más de un centenar de personas se concentraron a las puertas del Espacio Bertelsmann, donde estaba prevista su intervención en una jornada organizada por el Grupo Prensa Ibérica. Según su relato, una parte de los manifestantes accedió por la fuerza al recinto, levantó la reja de entrada, forzó las puertas correderas y empujó a los vigilantes de seguridad y a los trabajadores del centro.

La Unidad de Intervención Policial (UIP) se personó en el lugar y comunicó que no podía garantizar la seguridad, por lo que recomendó suspender el acto. La intervención policial se saldó con la identificación de 40 personas y la apertura de diligencias por parte de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Zarzalejo ha avanzado que presentará una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla y que estudia dirigir también acciones contra los miembros del comité de huelga como posibles inductores de estos comportamientos. "A la vista de la situación de acoso que estoy sufriendo, que me impide realizar mis funciones como consejera del Gobierno de la Comunidad de Madrid, voy a ejercitar las acciones penales correspondientes", ha afirmado. Y es que este es el segundo acto que la consejera se ve obligada a anular por los huelguistas.

La titular de Educación ha denunciado que estos incidentes son los últimos de una serie de altercados que, según ha señalado, se están produciendo en las últimas semanas con una violencia y agresividad crecientes. A su juicio, las concentraciones no autorizadas responden a un mismo patrón y están protagonizadas por grupos de activistas que presuntamente siguen consignas del comité de huelga. Una huelha que este lunes ha registrado un seguimiento del 7,6%, según los datos de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, ha reclamado a la Delegación del Gobierno que actúe con contundencia y tramite cuanto antes las 45 actas de denuncia que, según ha indicado, han elevado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por hechos similares.

Preguntada por la posibilidad de negociar con el comité de huelga para desbloquear el conflicto, Zarzalejo ha respondido que "con personas que acuden a la violencia y a la agresividad y que entran por la fuerza en centros, en espacios privados, desde luego no se puede negociar".

La consejera ha defendido que los docentes están legítimamente representados por los sindicatos elegidos democráticamente y ha señalado que la negociación de las condiciones laborales debe desarrollarse en la mesa sectorial, donde están presentes CCOO, UGT, CSIF y ANPE. También ha asegurado que los grupos que protagonizan los altercados no representan a la mayoría del profesorado.

Por otro lado, ha confirmado que la Consejería modificará los servicios mínimos de la huelga para garantizar la continuidad de las enseñanzas, especialmente en los cursos conducentes a titulación y en segundo de Bachillerato. La propuesta fue trasladada el pasado viernes al comité de huelga de CCOO, UGT y las plataformas convocantes de la huelga indefinida, y este lunes al de CSIF, sin que ninguno haya mostrado su conformidad.

La Comunidad de Madrid cree que la huelga educativa que arrancó el pasado 14 de octubre tiene como único fin "derribar al Gobierno" de Isabel Díaz Ayuso. Y no sólo porque muchas de las pancartas mostradas en las concentraciones así lo explicitan, sino porque sus reivindicaciones son "irrealizables" y "cambian el paso" al acuerdo firmado con los propios sindicatos en 2025 y que permanece en vigor hasta 2028. "Quebrarían por completo el sistema educativo madrileño".

Tres son las reivindicaciones que desde la consejería ven completamente imposibles de materializar en los términos que se plantean: bajada de ratios, reducción de la jornada laboral y una subida salarial de 600 euros al mes en 14 pagas.