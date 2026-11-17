La presidenta madrileña se subió al estrado mientras se escuchaba a una persona que gritaba: "¡A nosotros también nos gusta la fruta!". Arrancaba así este martes un mitin con simpatizantes y afiliados del PP en Illescas, donde Isabel Díaz Ayuso acudió junto al presidente del PP de Castilla La-Mancha, Paco Núñez. "¡Presidenta, presidenta!", "¡Guapa!".

Sin más, Ayuso comenzó a leer algunos de los titulares que ha dado la prensa este martes:

"El CNI informó al Gobierno tras la invasión de Ceuta del riesgo de desborde de Canarias a través de llegadas masivas en la isla del Hierro; Sánchez contempla 10 subidas más de impuestos y acelerar la subida de las cotizaciones más altas; El Ministerio de Igualdad usó pulseras anti maltrato sabiendo que no funcionaban; Anticorrupción investiga contratos a Indra y Escribano por 6.000 millones de euros; Yolanda Díaz fracasa con su candidatura a la OIT por falta de apoyos, - obviamente-; El nuevo salario mínimo costará ya casi 2.000 euros al empleador; El Gobierno presiona a los jueces en busca de una tregua en campaña para que no estallen los escándalos de corrupción; Bruselas sitúa el paro y la inflación de España entre los peores de la Unión Europea, y señala los cuellos de botella en vivienda y la pérdida de competitividad laboral como grandes riesgos para el crecimiento; La Guardia Civil alerta: Rabat puede promover otra invasión de Ceuta para forzar que la final del Mundial sea en Marruecos; El PSOE y el Gobierno afrontan una quincena de citaciones judiciales antes de las generales; La UCO sospecha que el PSOE pudo canalizar cantidades paralelas a través de donantes que no eran conscientes de serlo; La Ertzaintza comunica al PP que no puede garantizar su seguridad en el País Vasco; Una constructora ligada a los Corvillo, el exconductor de Sánchez, arrasó en una obra de Adif frente a otras 10 rivales".

"Y Sánchez hoy: 'no soy nada sin Begoña'", añadió Ayuso con tono de burla, despertando las risas y aplausos del público. Ayuso aprovechó su intervención para cargar contra la política económica e ideológica de Pedro Sánchez, al que acusó de seguir una "agenda comunista" que, a su juicio, busca multiplicar la pobreza para convertirla en una fuente de dependencia política. La presidenta madrileña sostuvo que el jefe del Ejecutivo "ya no oculta" sus intenciones y censuró sus recientes mensajes contra quienes tienen más recursos y pagan impuestos.

"Voy a ir a por los ricos, voy a por el que tiene, voy a ir a por el que paga impuestos", reprodujo Ayuso. Frente a esa estrategia, advirtió, quienes sostienen el sistema con sus impuestos acabarán marchándose, mientras que quienes no puedan permitírselo quedarán atrapados en una situación de pobreza y dependencia. "Eso es lo que estáis haciendo, importando miseria y pobreza", reprochó, antes de ironizar sobre el contraste entre el discurso del Gobierno y el nivel de vida de sus dirigentes.

La dirigente popular vinculó esa política con lo que definió como un "manual comunista" basado en alimentar la lucha de clases y enfrentar a ricos y pobres, en lugar de generar oportunidades para quienes tienen menos recursos. "Multiplicar la pobreza para vivir de ella", resumió.

Ayuso también aprovechó el mitin para pedir el voto para Alberto Núñez Feijóo en las elecciones de la próxima semana. La presidenta madrileña defendió la necesidad de una "reconstrucción nacional" que permita, según expuso, recuperar la fortaleza de la Transición y devolver a España la prosperidad.

Para ello, reclamó concentrar el voto en el Partido Popular y enumeró algunas de las medidas que, a su juicio, deben marcar el cambio: bajar impuestos, eliminar trabas burocráticas, reforzar la seguridad jurídica y física, facilitar el acceso a la vivienda y combatir la ocupación ilegal. "Algo habremos visto Cayetena y yo para apoyar a Feijóo y algo habrán visto Ábalos y Koldo para apoyar a Sánchez".