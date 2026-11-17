La huelga ferroviaria de este martes 17 de noviembre está causando importantes problemas de movilidad en la Comunidad de Madrid. Renfe ha denunciado el incumplimiento de los servicios mínimos en la red de Cercanías, una situación que ha dejado numerosos trenes sin circular y ha provocado acumulaciones de pasajeros en estaciones como Atocha, donde apenas han pasado convoyes durante las primeras horas de la mañana.

La situación ha obligado a restringir el acceso a los andenes de la estación madrileña. El personal de seguridad y de Renfe está impidiendo el paso de los viajeros, mientras decenas de personas permanecen esperando junto a los tornos. Además, las máquinas automáticas no ofrecen billetes y durante las primeras horas de la jornada apenas ha circulado un tren.

Ante las incidencias registradas desde el inicio del servicio, Cercanías Madrid ha recomendado a los usuarios buscar medios alternativos de transporte y consultar la información actualizada a través de sus canales oficiales.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible había establecido unos servicios mínimos del 75% durante las horas punta y del 50% durante el resto del día. Las franjas de mayor actividad comprenden de 6:00 a 9:00 horas, de 13:30 a 15:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas. Sin embargo, los incumplimientos denunciados por Renfe están afectando a las circulaciones previstas.

🔴 𝗥𝗘𝗡𝗙𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔: 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗜𝗢𝗦 𝗠𝗜́𝗡𝗜𝗠𝗢𝗦 𝗛𝗨𝗘𝗟𝗚𝗔 𝟭𝟳 𝗗𝗘 𝗡𝗢𝗩𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

Aquí puedes consultar los servicios mínimos establecidos por el @transportesgob para mañana, con motivo de la huelga convocada por el Comité General del Grupo Renfe, SEMAF,… — Renfe (@Renfe) November 16, 2026

Una huelga de 24 horas

Los paros comenzaron a medianoche y se prolongarán hasta las 23:59 horas de este martes. La convocatoria está respaldada por el Comité General del Grupo Renfe (CGGR), el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), CCOO, UGT, el Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (ALFERRO).

Los sindicatos reclaman mayores garantías de seguridad ferroviaria y mejoras en las condiciones laborales, en una nueva jornada de movilizaciones que está afectando a los desplazamientos de miles de madrileños.

Agentes de la Policía Nacional junto a los tornos de acceso de Atocha.

La huelga afecta a las circulaciones previstas en la red de Cercanías, donde los servicios mínimos se aplican a las líneas C1, C2, C3, C4A, C4B, C5, C7A, C8A, C8B y C10. Además, el parte del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) de primera hora recoge la suspensión del servicio en la C8A, una incidencia que ya figuraba el lunes y cuya relación con la huelga no está acreditada. Por su parte, la C9 permanece cerrada por obras de renovación ajenas a los paros.

No es la primera vez que una jornada de huelga provoca graves alteraciones en Cercanías Madrid. Durante los paros de maquinistas del pasado martes también se incumplieron los servicios mínimos. Según los datos facilitados entonces por Renfe, el 91,87% de los trenes fueron suprimidos y otro 2,38% no llegó a salir, con un total de 512.000 personas afectadas.

Madrid prepara alternativas

Ante las posibles consecuencias de la huelga, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha anunciado que mantendrá disponibles todos sus recursos para hacer frente a un eventual aumento de pasajeros en otros medios de transporte público.

El dispositivo contará con la coordinación de Metro de Madrid, los autobuses urbanos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y las líneas interurbanas, con especial atención a aquellas estaciones, intercambiadores y recorridos que puedan registrar una mayor afluencia de viajeros.

Representantes sindicales durante la jornada de huelga ferroviaria en Atocha.

Sin embargo, algunas de las alternativas también presentan limitaciones. La línea 10 de Metro permanece interrumpida entre Cuzco y Nuevos Ministerios por unas obras ajenas a la huelga. Además, está previsto que una concentración entre las 11:30 y las 13:00 horas en la avenida de la Ciudad de Barcelona ocasione desvíos en varias líneas de autobús, entre ellas la 37 de la EMT.

Por su parte, el Centro de Gestión del Transporte Público (CITRAM) realizará un seguimiento continuo de la situación para evaluar las repercusiones de las incidencias ferroviarias y adaptar los recursos disponibles a las necesidades que surjan durante el día.

Desde el Consorcio insisten en la importancia de planificar los desplazamientos con antelación, estudiar posibles alternativas a Cercanías y comprobar la información actualizada de los distintos operadores antes de iniciar cualquier trayecto.