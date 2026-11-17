El bloque situado en el número 35 de la calle Ave María de Madrid, en pleno Lavapiés, ha sido desalojado este martes tras detectarse daños estructurales en el techo del inmueble que podrían acabar en un derrumbe del edificio. Se trata de un inmueble de varias plantas que cuenta, además, con varios locales comerciales a pie de calle.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, por ahora solo habría tenido que ser desalojada una familia, aunque ya se ha aconsejado al resto de los vecinos hacer una maleta y reunir sus enseres por si fuera inmediata y finalmente necesaria igualmente su evacuación.

Han sido pasadas las 6:30 horas de esta madrugada cuando parte del techo del inmueble de uno de los pisos ha caído, aunque afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. Tras esto, los Bomberos de Madrid han examinado el edificio y han encontrado más grietas en el inmueble.

Por este motivo se ha movilizado al Samur Social para acompañar a la familia afectada, que ha tenido que ser realojada. Mientras tanto, el resto de residentes permanece a la espera de conocer la evolución de la situación y las indicaciones de los servicios de emergencia.

Una de las vecinas de las viviendas afectadas ha explicado a Telemadrid que ya había advertido al propietario del piso superior de la existencia de humedades en el techo. "A mi casa ha caído el techo del tercer piso", ha relatado la mujer, que ha señalado así los problemas que ya venía presentando el inmueble antes del derrumbe.

Cabe recordar que el pasado año, a escasos metros de la plaza de Ópera, se derrumbó un edificio de la calle de las Hileras que estaba siendo rehabilitado para convertirse en un hotel de cuatro estrellas. En aquel derrumbe hubo que lamentar víctimas mortales.