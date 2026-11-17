La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de cometer dos robos con violencia en una misma joyería del distrito madrileño de Ciudad Lineal en apenas cuatro días.

En el segundo asalto, perpetrado el 3 de noviembre, consiguió hacerse con joyas valoradas en cerca de 300.000 euros, además de dinero en efectivo. Los agentes lograron localizarlo poco después y recuperar gran parte de los objetos sustraídos.

El primero de los atracos se produjo el pasado 30 de octubre. El individuo accedió al establecimiento cuando una trabajadora se encontraba colocando piezas de oro sobre uno de los mostradores. Entonces, la amenazó con un cuchillo y comenzó a llevarse las joyas que había en el local.

Una vez se hizo con las piezas, obligó a la empleada a abrir la caja registradora para apoderarse también de la recaudación. Tras conseguir el dinero, abandonó el establecimiento y escapó a pie.

Las investigaciones iniciadas a raíz de este primer asalto permitieron a los agentes identificar rápidamente al sospechoso. Sin embargo, antes de que pudieran detenerlo, el hombre volvió a actuar en el mismo establecimiento.

Volvió a atracar la joyería cuatro días después

El segundo robo tuvo lugar el 3 de noviembre y siguió un procedimiento similar al del primero. El presunto atracador consiguió llevarse joyas cuyo valor se aproxima a los 300.000 euros, así como dinero en efectivo, y abandonó rápidamente el lugar con la intención de ocultar el botín en una vivienda de su entorno familiar.

La Policía Nacional había establecido un dispositivo para localizarlo y consiguió interceptarlo poco después del asalto. Cuando los agentes le dieron el alto, el hombre hizo caso omiso y emprendió la huida mientras arrojaba pequeñas bolsas que contenían objetos de joyería.

Los policías lograron alcanzarlo y, durante el registro, encontraron más bolsas con piezas sustraídas escondidas entre sus ropas. También llevaba un cuchillo.

El hombre fue arrestado como presunto responsable de un delito de robo con violencia y trasladado ante la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.

Además, la intervención policial permitió recuperar gran parte de las joyas robadas durante el segundo atraco. Las piezas fueron devueltas al establecimiento, que pudo recuperar así una parte importante del botín sustraído.