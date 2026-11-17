El portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha cargado este martes contra la gestión fronteriza del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha responsabilizado directamente de la llegada masiva y descontrolada de inmigrantes irregulares a la región. El dirigente madrileño ha denunciado que el Gobierno central actúa sin ofrecer datos a las autonomías y ha situado las elecciones generales del próximo 29 de noviembre como la única vía para frenar la crisis.

"Una vez más, el Gobierno se está comportando de una manera irresponsable, no está dando ningún tipo de información a las comunidades autónomas. Estamos sumidos en un caos migratorio por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez, que como digo es absolutamente irresponsable", ha afirmado García ante los medios de comunicación.

El portavoz regional ha subrayado la debilidad del control fronterizo español frente al resto del continente: "Un Gobierno que no es capaz de controlar sus fronteras y tenemos las fronteras más permeables de toda la Unión Europea. Un Gobierno que no ha sido capaz de parar una invasión en Ceuta de más de 80.000 personas".

El aeropuerto de Barajas como puerta de entrada

Cuestionado sobre la capacidad de las infraestructuras autonómicas para absorber a los recién llegados, Miguel Ángel García ha reconocido que la Administración regional carece de cifras oficiales por parte de Moncloa. "No conocemos ni siquiera el número de personas que están llegando, de inmigrantes irregulares que están llegando", ha lamentado.

El portavoz ha puesto el foco en los campamentos habilitados por el Ejecutivo central en el distrito de Carabanchel y en el municipio de Alcalá de Henares, instalaciones por las que, según las estimaciones del Gobierno madrileño, "pueden haber pasado más de 20.000 personas". Sobre la situación de estos migrantes tras abandonar dichos recintos, García ha sido tajante: "No sabemos ni dónde están, ni qué han hecho, ni quiénes son, ni cómo han venido".

Frente a la tesis de los desplazamientos espontáneos, el representante del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha señalado directamente a la operativa del Ejecutivo central: "Lo que sí sabemos es que no han venido por una acción espontánea. Los ha traído el Gobierno de Pedro Sánchez todos los días a través del aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Vienen inmigrantes irregulares que los trae el propio Gobierno, que los trae Pedro Sánchez".

La denuncia previa sobre los "vuelos disimulados"

Las palabras del portavoz respaldan la ofensiva iniciada hace apenas unos días por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Ana Dávila denunció la llegada regular de inmigrantes procedentes de las Islas Canarias mediante un sistema de "tres vuelos semanales" gestionados por los ministerios del Interior y de Migraciones.

Dávila bautizó esta operativa como los "vuelos disimulados" de Sánchez, advirtiendo de que las más de 20.000 personas derivadas a Carabanchel y Alcalá de Henares quedan posteriormente "abandonadas a su suerte" sin un plan de integración ni empleo. La consejera alertó además de que, según datos de la Fiscalía, en estos trayectos viajan menores de edad que saturan la red autonómica de protección, a lo que se suma el bloqueo de más de 150 expedientes de repatriación de menores tutelados sin respuesta por parte de la Delegación del Gobierno.

Ante este escenario, que según García "tanto preocupa a nuestros socios de la Unión Europea", el portavoz madrileño ha reclamado el relevo en la Presidencia del Gobierno. "Desde luego no se merece seguir al frente ni un minuto más de este país. Y por eso lo que espero es que el próximo 29 de noviembre los españoles le den la oportunidad a otro Gobierno decente, tomar las riendas y que desde luego ponga fin a este caos migratorio que está viviendo nuestro país y que están sufriendo todos los españoles", ha sentenciado.