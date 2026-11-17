La tuneladora Mayrit, encargada de perforar el túnel de la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid, se encuentra a apenas 1.400 metros de su punto de destino en Conde de Casal, lo que permitirá unir este punto con Plaza Elíptica.

La máquina, fabricada en Alemania y de 1.500 toneladas, llegó por piezas en noviembre de 2025 y comenzó a excavar el pasado marzo los 5.593 metros que separan la futura estación de Comillas de Conde de Casal. Los restantes 679 metros hasta llegar a Plaza Elíptica se completaron mediante el método tradicional de 'pico y pala'.

La parte del túnel que queda pendiente supone la de mayor complejidad de la obra debido a que la calidad del suelo empeora según se aproxima a la M-30, que ocupa el antiguo cauce del arroyo del Abroñigal. Por esta razón, el terreno de la zona se está reforzando mediante inyecciones de cemento para que no se venza al excavar.

Ritmo de excavación por encima de las estimaciones

Cada vez que la tuneladora avanza 1,7 metros, se reviste el túnel con un anillo de hormigón de la misma anchura, formado por siete dovelas prefabricadas que pesan entre cinco y seis toneladas. La propia tuneladora las recoge mediante un brazo mecánico y las encaja una a una hasta cerrar la circunferencia. Tras comprobarse su posición, se rellena con mortero el espacio entre la estructura y el terreno para evitar huecos y asegurar su apoyo.

Asimismo, los trabajos cuentan con un sistema de monitorización que registra en tiempo real el funcionamiento de la máquina y la respuesta del terreno y de los edificios situados sobre el recorrido, con miles de sensores y puntos de control que permiten detectar variaciones y supervisar las condiciones de seguridad durante la ejecución.

Desde el Gobierno autonómico han señalado que Mayrit ha mostrado ser capaz de excavar alrededor de 40 metros por jornada, más del doble de lo estimado inicialmente, e incluso ha registrado picos de trabajo de 42 metros diarios. De hecho, este ritmo ha llevado a que la tuneladora haya pasado por Atocha sin que las obras de la estación, que avanzan desde la superficie, hayan alcanzado el nivel del subsuelo por donde va el túnel.

Finalización del túnel: primer trimestre del próximo año

Durante su visita a las obras ejecutadas por la tuneladora, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García Gómez, ha asegurado que la finalización del túnel tendrá lugar en el primer trimestre de 2027 y que posteriormente quedará por hacer "toda la obra de infraestructura y toda la obra civil" que permitirá inaugurar la nueva línea.

Cuando termine su labor, la tuneladora -con una vida útil de unos 8 kilómetros- será previsiblemente extraída del túnel en la zona del puente de la A-3, frente a Conde de Casal, donde será desmontada.

La ampliación de la Línea 11 de Metro incorpora cinco estaciones: Comillas y Madrid Río, de nueva construcción, y Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal, que permitirán enlazar con otras líneas. En total, se busca configurar una gran diagonal de transporte público que atraviese Madrid de suroeste a nordeste, con unos 33 kilómetros de recorrido, 20 estaciones y conexión con siete intercambiadores.