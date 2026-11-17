Un cachorro de ocho meses ha muerto tras ser arrojado por la ventana de un tercer piso en el barrio de Espartales, en Alcalá de Henares. Los hechos, ocurridos el pasado viernes 13 de noviembre, han provocado una profunda indignación entre los residentes de la zona. El presunto autor, un hombre español de 45 años, fue detenido por la Policía Municipal, aunque posteriormente quedó en libertad.

Según la información publicada por El Mundo, el animal era un caniche y su propietario habría justificado lo ocurrido alegando que el perro no le dejaba descansar y ladraba constantemente. Los testimonios recogidos por El Complutense, que adelantó la noticia el pasado 14 de noviembre, también apuntan a que el hombre habría actuado porque estaba "harto de él".

Varios vecinos presenciaron lo ocurrido y alertaron de la situación, lo que motivó la intervención policial. El hombre fue detenido por un presunto delito de maltrato animal, pero quedó posteriormente en libertad a la espera de que continúen las diligencias y se determinen las posibles responsabilidades penales.

Espartales Unidos, el colectivo vecinal de Espartales Norte y Sur, ha difundido un comunicado en el que expresa su "rabia e impotencia" ante la muerte del cachorro y reclama que el caso no quede sin consecuencias.

"El vecindario quiere justicia y exige que este caso no caiga en el olvido", recoge el escrito, en el que también esperan que la puesta en libertad del detenido no signifique que haya sido absuelto. El colectivo insiste en que los hechos deben investigarse y pide que se depuren responsabilidades. En paralelo, algunos residentes han improvisado un pequeño homenaje al cachorro, con una fotografía del animal.

La tensión ha llegado hasta el punto de que, según la información de El Mundo, la Policía Municipal ha tenido que intervenir para proteger al detenido ante las amenazas recibidas. El hombre presenta, según fuentes policiales citadas por el mismo medio, una discapacidad intelectual y física.

Mientras continúan las diligencias, el colectivo vecinal pide que la muerte del animal no se convierta en un caso más que termine cayendo en el olvido. "Un animal no es un objeto del que uno pueda deshacerse cuando se cansa de él", recuerdan en su comunicado.