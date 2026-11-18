Los niños de Ceuta darán la bienvenida a la Navidad en Madrid, que estrenará 14 millones de luces y auroras boreales
Más de 14 millones de luces, un nacimiento napolitano con 250 figuras, nieve artificial y una experiencia de auroras boreales entre las novedades de este año.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado hoy en la Casa de la Villa la programación que el Área de Cultura, Turismo y Deporte ha diseñado para las fiestas navideñas bajo el lema ‘Madrid, corazón de la Navidad’. La capital dará la bienvenida a la Navidad el próximo sábado 21 de noviembre con el tradicional encendido de luces. Este año, los encargados de pulsar el botón serán niños procedentes de Ceuta, en un homenaje a la ciudad autónoma y a sus pequeños.
La capital contará con más de 14 millones de bombillas LED repartidas por más de 250 emplazamientos. El alumbrado permanecerá encendido hasta el 5 de enero y volverá a llenar de motivos navideños las principales calles y plazas de la ciudad. Una edición más, la Navidad contará con una oferta cultural diversa y accesible fruto del esfuerzo y dedicación de diferentes equipos, artistas y profesionales y su compromiso con la cultura para todos. Toda la información sobre las medidas de accesibilidad, espacios reservados y descuentos para personas con discapacidad se puede consultar en la web navidadmadrid.com.
El Ayuntamiento ha presentado la programación navideña bajo el lema "Madrid, corazón de la Navidad". La propuesta incluye actividades culturales, música, espectáculos, belenes y planes para todos los públicos en distintos puntos de la capital. Almeida ha destacado que se trata de una programación para “el disfrute de un tiempo especial”, que permite “detenerse, parar y reflexionar y poder alzar la mirada”
Una de las grandes novedades de este año será "Navidad en los Jerónimos", una propuesta que llevará el videomapping a la fachada de la iglesia de San Jerónimo el Real durante tres días. La experiencia se completará con recitales para acompañar las proyecciones.
Conde Duque acogerá "El Madrid de todos los cielos", una instalación que permitirá contemplar fenómenos celestes como constelaciones, lluvias de estrellas y auroras boreales.
Los belenes volverán a ocupar un lugar destacado en la Navidad madrileña. La ciudad contará con más de 25 nacimientos repartidos por distintos espacios, entre ellos el Palacio de Cibeles, la Real Casa de Correos y el Museo de San Isidro.
El cartel oficial de la Navidad de Madrid es obra del ilustrador y arquitecto Pablo García Conde-Corbal, conocido como "Poliño Trapalleiro". Su diseño reúne nueve jardines históricos de la capital dentro de bolas navideñas e incorpora 90 detalles interactivos con referencias a fuentes, oficios tradicionales y servicios públicos.
El espacio de Daoiz y Velarde albergará una de las grandes propuestas belenísticas de estas fiestas: la exposición "Tesoros de la Colección Basanta-Martín", que incluirá un nacimiento napolitano de 100 metros cuadrados y más de 250 figuras.
La nieve artificial también tendrá su espacio en Matadero. Cada día, entre las 18:00 y las 20:00 horas, el recinto ofrecerá nevadas para recrear el ambiente navideño y convertir el paseo por sus instalaciones en una experiencia especial.
La música tendrá un protagonismo especial durante estas fiestas. Martirio y Chano Domínguez actuarán el 29 de diciembre, mientras que Argentina lo hará el día 30. El 3 de enero será el turno de Carmy Love y PM Warson.
Las actividades no se concentrarán únicamente en el centro. Plazas, parques y espacios culturales de los 21 distritos acogerán representaciones, conciertos, espectáculos y propuestas participativas para que la Navidad llegue a todos los barrios.
La iluminación navideña contará además con un muñeco de nieve transitable entre Bailén y la plaza de España. A estas instalaciones se sumarán diseños realizados por escolares, que volverán a formar parte de la decoración de las calles madrileñas.
Matadero volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la Navidad con "Madrid, Navidad de Encuentro". Su programación reunirá teatro, talleres, música, instalaciones al aire libre y una pista de hielo para disfrutar en familia.
La programación culminará el 5 de enero de 2027 con la tradicional Cabalgata de Reyes. La comitiva recorrerá el paseo de la Castellana hasta llegar a Cibeles, donde Madrid pondrá el broche final a las celebraciones navideñas.