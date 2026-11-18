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La capital contará con más de 14 millones de bombillas LED repartidas por más de 250 emplazamientos. El alumbrado permanecerá encendido hasta el 5 de enero y volverá a llenar de motivos navideños las principales calles y plazas de la ciudad. Una edición más, la Navidad contará con una oferta cultural diversa y accesible fruto del esfuerzo y dedicación de diferentes equipos, artistas y profesionales y su compromiso con la cultura para todos. Toda la información sobre las medidas de accesibilidad, espacios reservados y descuentos para personas con discapacidad se puede consultar en la web navidadmadrid.com.