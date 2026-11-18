Isabel Díaz Ayuso aprovechó este miércoles su mitin en Segovia para hacer un repaso de los asuntos que, a su juicio, están marcando la actualidad política española y que dibujan el desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta madrileña, periodista de formación, convirtió la primera parte de su intervención en una enumeración de informaciones y polémicas que afectan al Ejecutivo, desde la gestión migratoria y los fallos de las pulseras antimaltrato hasta la deuda pública, los accidentes ferroviarios y las investigaciones judiciales que rodean a distintos cargos socialistas.

"Buenos días España. A la una de la tarde el presidente del Gobierno, mientras tanto bailando", comenzó Ayuso. A partir de ahí, la dirigente popular fue desgranando una sucesión de titulares con los que quiso contraponer la agenda del presidente a los asuntos que, en su opinión, deberían centrar la atención del Gobierno.

No es la primera vez que lo hace. También los leyó este martes en Toledo, mientras Sánchez, en la revista Lecturas, proclamaba su amor por su mujer, Begoña Gómez. Pero la presidenta cree necesario hacerlo para no olvidarnos de los escándalos.

"Canarias urgió ayuda al Ministerio del Interior 20 días antes de la llegada masiva de inmigrantes a las islas; Sánchez pasa al próximo Gobierno una factura de gasto extra de 18.000 millones de euros; La ministra de Igualdad confesó en privado que Las pulseras antimaltrato fallan en su esencia y que la falta de geolocalización adecuada distorsiona la protección de las víctimas; Irene Montero alteró el contrato de pulseras antimaltrato investigado por la UE e hizo inviable que Telefónica lo mantuviera; Informes de Hacienda desmienten el impulso del SMI a las rentas bajas; Miles de empresas dejarán de ser viables tras la subida del SMI, según la patronal de la limpieza; Bruselas pronostica una caída de los salarios reales en España que se arrastrará hasta 2028; La deuda se dispara 600.000 millones con Sánchez: crece casi 200 millones cada día; El candidato del PSOE en Ceuta para el Senado pidió instaurar el Islam como modo de vida; Un técnico de mantenimiento ferroviario revela que el balasto del tramo de Adamuz era defectuoso; Adif gastó 42.000 para formar en "empatía" un mes antes del accidente de Urda y contrató al proveedor que empleaba a la mujer de Koldo sin recibir una sola piedra; El Tribunal Supremo no se fía del voto con DNI electrónico y exige más garantías al Ministerio del Interior; La carta de Delcy a Ábalos tras su paso por España: "Reclamaré mis maletas a España con determinación bolivariana"; El calendario judicial sacude a Ferraz: en los próximos días declarará ante el juez una ministra, el asesor económico de Moncloa y altos cargos del Gobierno; Mil kilómetros de autovías en España sin conservación; La juez estrecha al cerco sobre el delegado del Gobierno en Ceuta; Sofía Puente confirmó a preguntas de cónsules que no hacía falta acreditar el exilio".

"Si va a haber una ley de nietos, que sea también para todos los vascos"

La presidenta madrileña reservó asimismo un espacio para reivindicar a los casi 200.000 vascos que tuvieron que abandonar su tierra por la amenaza y la violencia de ETA y por la presión del nacionalismo. Ayuso felicitó a Alberto Núñez Feijóo por su compromiso de permitir que estos exiliados y sus descendientes puedan recuperar el derecho a votar en el País Vasco.

"Esto es una guerra contra una parte de la sociedad, que se viene dando desde hace mucho tiempo", sostuvo. A su juicio, el objetivo de ETA y de los sectores totalitarios del nacionalismo vasco fue expulsar al Partido Popular, a sus militantes y a sus votantes para "seguir viviendo de lo público". También denunció la utilización de la lengua vasca como herramienta de exclusión en lugar de considerarla "una riqueza cultural de todos los españoles".

En su intervención evocó el clima de intimidación que sufrieron quienes no compartían el proyecto nacionalista: "Buzones pintados, tiros en la nuca, esas cosas es lo que hicieron que casi 200.000 vascos estén fuera de su tierra". Por ello, trasladó su respaldo a la iniciativa anunciada por el líder nacional del PP: "Si va a haber una ley de nietos, que sea también para todos los vascos que deberían votar en el País Vasco y se han exiliado".

Pide a la Junta Electoral que "tome nota" de la utilización del Consejo de Ministros

Ayuso reservó también una parte de su intervención para cuestionar la utilización de los recursos públicos por parte del Ejecutivo en el contexto electoral. La presidenta madrileña cargó contra los anuncios y medidas aprobados por el Consejo de Ministros y reclamó la intervención de la Junta Electoral.

"Entonces, en lugar de reforzar la calidad, lo que hacen es comprar voluntades utilizando, entre otras cosas, los Consejos de Ministros", censuró. A continuación, pidió expresamente al organismo arbitral que "tome nota" de lo que está sucediendo: "Es un bochorno, que utilizan el dinero de todos los españoles para seguir comprándole la campaña a Pedro Sánchez".