Dos autobuses han colisionado este miércoles en el carril Bus-VAO de la A-6, a la altura de Ciudad Universitaria y en sentido entrada a Madrid. El accidente se ha saldado con dos heridos leves y ha provocado importantes complicaciones en la circulación, con retenciones de hasta dos kilómetros.

El choque ha tenido lugar sobre las 9:00 horas en el punto kilométrico 4,9 de esta vía. Según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de Emergencias Madrid, el accidente ha obligado a interrumpir por completo la circulación en el carril Bus-VAO.

Dos heridos tras chocar dos autobuses en el Bus-VAO de la A-6, que registra retenciones de hasta dos kilómetros pic.twitter.com/A1bM82lhpO — Libertad Digital (@libertaddigital) November 18, 2026

Como consecuencia del impacto, dos personas han sufrido heridas leves y han tenido que ser atendidas por efectivos del Samur-Protección Civil. Además, los sanitarios están valorando a otros pasajeros de los autobuses por posibles lesiones cervicales, como latigazos, y otros daños de carácter menor.

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid para controlar la situación.

Una avería previa y problemas para llegar a Moncloa

El accidente se ha producido después de que un autobús de la línea 656 de Avanza, que realiza el trayecto entre Madrid y Pozuelo de Alarcón, sufriera una avería. Esta incidencia había generado ya dificultades en el acceso al intercambiador de Moncloa.

Según ha explicado el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), dos autobuses han terminado colisionando en este contexto.

El siniestro ha complicado especialmente la circulación de los autobuses interurbanos que se dirigen al intercambiador de Moncloa, ya que algunos vehículos no pueden completar su recorrido hasta esta terminal.

Las retenciones han alcanzado los dos kilómetros en el carril Bus-VAO, mientras que el tronco central de la A-6 también ha registrado dificultades circulatorias.