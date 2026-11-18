La secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, ha anunciado este miércoles que el sindicato emprenderá acciones legales contra Isabel Díaz Ayuso por sus declaraciones contra las organizaciones sindicales, a las que la presidenta regional calificó de "basura sindical" y "mafia".

La organización sindical iniciará el procedimiento de conciliación previo a la presentación de una querella por injurias y calumnias. Además, acudirá a la jurisdicción penal para que se investigue si las palabras de Ayuso pueden constituir un delito de odio por su supuesto contenido de hostilidad y descrédito hacia los sindicatos y sus integrantes.

En una rueda de prensa, López ha defendido que las manifestaciones de la presidenta madrileña van más allá de la crítica política y ha considerado que son "expresiones intolerablemente ofensivas e insultantes". A su juicio, vincular la actividad sindical con el acoso, la intimidación y el terror supone "un ataque injustificable a la dignidad" de estas organizaciones y a su papel constitucional.

La dirigente de CCOO ha reconocido que la libertad de expresión permite realizar críticas políticas, incluso cuando son especialmente duras, pero ha advertido de que eso no ampara cualquier descalificación. En este sentido, ha insistido en que las palabras de Ayuso pueden contribuir a generar hostilidad contra un colectivo concreto, el de los sindicatos y los sindicalistas.

"Nosotros no vamos a consentir de ninguna forma que se atente contra la dignidad ni, por supuesto, contra la organización reconocida constitucionalmente de los trabajadores y las trabajadoras", ha asegurado López.

La secretaria general de CCOO de Madrid también ha recordado que esta no es la primera ocasión en la que el sindicato recurre a los tribunales por unas declaraciones de Ayuso. Según ha explicado, ya presentó anteriormente una querella después de que la presidenta regional acusara a médicos y profesionales sanitarios de incumplir sus obligaciones laborales.

Sol deja claro que no va a "respetar" las "huelgas políticas"

Por su parte, el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha esgrimido que su Gobierno respeta a los sindicatos "que ejercen la representación de los trabajadores", pero no a aquellos que "están utilizando su posición para hacer huelgas políticas".

"Los sindicatos, una vez más, están tratando de hacer el caldo gordo al Gobierno central, abandonando sus funciones constitucionales, que son la defensa de los trabajadores, para convertirse en meros agentes políticos y agitadores políticos de un partido en concreto y, más en particular, del Gobierno de Pedro Sánchez", ha resumido García Martín en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La actuación policial

Al margen de las acciones contra Ayuso, CCOO ha anunciado que presentará un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa por la intervención policial durante la huelga general del pasado 11 de noviembre. El sindicato considera que se pudieron vulnerar los derechos fundamentales de los piquetes informativos durante las actuaciones en Mercamadrid y en distintas cocheras del transporte público.

La organización denuncia que los agentes cargaron contra los participantes y utilizaron aerosoles irritantes, conocidos como gas pimienta. Por ello, pretende que se investigue si se vieron afectados el derecho de huelga, la libertad sindical, el derecho de reunión y la integridad física de los trabajadores.

En paralelo, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha elevado este miércoles el tono de sus críticas a la actuación policial y ha reclamado "responsabilidades, cabezas y dimisiones". El dirigente sindical ha calificado de "absolutamente injustificada" y "desproporcionada" la intervención que puso fin a la manifestación celebrada en Madrid el 11 de noviembre.

Sordo ha descrito aquella movilización como una protesta "cívica, civil, tranquila, pasada por agua" que terminó con gases lacrimógenos, pelotas y porrazos, una actuación que, según ha denunciado, puso en riesgo a miles de ciudadanos.

El líder de CCOO ha reclamado explicaciones sobre quién tomó las decisiones operativas y con qué motivo. También ha planteado la posibilidad de que las cargas respondieran a una directriz política o a una actuación policial autónoma con intenciones políticas. En cualquier caso, ha advertido de que, si no se esclarecen los hechos y se identifica a los responsables, la responsabilidad recaerá sobre el Ministerio del Interior y su titular, Fernando Grande-Marlaska.