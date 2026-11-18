Coger un taxi en Madrid será más caro a partir del próximo 1 de enero. Las tarifas del servicio urbano subirán una media del 4,83% en 2027, tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y las tres principales asociaciones del sector. La propuesta ya ha sido trasladada a la Comisión de Precios del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid para su aprobación.

La actualización afectará tanto al precio de inicio de los trayectos como al coste por kilómetro. Según fuentes del área de Movilidad, el incremento responde principalmente al encarecimiento de los combustibles, los seguros y los gastos laborales.

La tarifa diurna, que se aplica de lunes a viernes laborables entre las 7:00 y las 21:00 horas, tendrá una bajada de bandera de 2,60 euros. A esta cantidad se sumarán 1,50 euros por cada kilómetro recorrido y 29 euros por hora de servicio.

En horario nocturno, así como los sábados, domingos y festivos durante el día, se aplicará la tarifa 2. En este caso, el precio de inicio del trayecto será de 3,25 euros, el kilómetro costará 1,70 euros y la hora de servicio se situará en 31 euros.

Los viajes desde Barajas

Los desplazamientos desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas también cuentan con condiciones específicas. Para los trayectos que comiencen en las paradas de las terminales y tengan como destino un punto situado fuera de la M-30, se mantiene una carrera mínima de 22 euros cuando el recorrido sea inferior a nueve kilómetros. Si se supera esa distancia, el taxímetro seguirá contabilizando el trayecto conforme a la tarifa correspondiente.

Por su parte, los viajes entre el aeropuerto y cualquier destino situado dentro de la M-30 tendrán un precio fijo de 34 euros durante todo el día. Esta tarifa no permite añadir suplementos ni el importe adicional por servicios precontratados.

También se mantiene la tarifa 7 para los recorridos inferiores a 1.450 metros, con un precio de inicio de 8,50 euros. Una vez superada esa distancia, el taxímetro aplicará los precios correspondientes.

El suplemento de Navidad

La actualización incluye asimismo los servicios especiales durante las fiestas navideñas. El suplemento será de 7,50 euros para los trayectos que finalicen entre las 21:00 horas del 24 y del 31 de diciembre y las 7:00 horas del día siguiente.

Por último, el importe máximo de recogida para los servicios contratados por teléfono o mediante aplicaciones se mantendrá en cinco euros. Se trata del límite que puede marcar el taxímetro por el desplazamiento del vehículo hasta el lugar indicado por el usuario.