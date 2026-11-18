La Comunidad de Madrid ha decidido plantar cara a la escalada de hostigamiento originada en la huelga educativa y presentará este miércoles una denuncia contra los "violentos" que han "boicoteado" varios actos públicos de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo. Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La iniciativa judicial, redactada por los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico, se interpondrá ante el Tribunal de Instancia de Madrid e imputa a los responsables presuntos delitos de acoso, coacciones y desórdenes públicos. García Martín ha confirmado que la denuncia se dirigirá igualmente contra el comité de huelga, al que el Gobierno regional señala en calidad de "potenciales inductores de estos presuntos actos delictivos".

En concreto, el también portavoz regional ha hecho referencia a que ayer hubo "un sabotaje de al menos 35 marquesinas de autobuses en Madrid" con un cartel en el que se señalaba a la consejera "como una delincuente" y donde se podía leer 'Se busca por dejación de funciones'.

Por su parte, Zarzalejo ha precisado que "lo que se denuncia son hechos concretos y objetivos" y ha asegurado que se ha producido el "impedimento" de sus funciones y su agenda institucional.

Este recurso ante la Justicia se produce después de que la propia consejera avanzara el pasado lunes que se emprenderían "acciones penales" contra los huelguistas después de que un acto en el que tenía previsto participar se viera cancelado por la irrupción de docentes en el salón de actos. Además, exigió a la Delegación del Gobierno que actuara "con contundencia" ante estas acciones "no autorizadas" cuando se cumple un mes de movilizaciones del profesorado.

El Ejecutivo autonómico mantiene su "voluntad de negociación"

Mercedes Zarzalejo ha insistido en que se trata de una huelga "política, innecesaria e irresponsable" que está convocada por los sindicatos "de izquierda" y plataformas que no tienen representación en la mesa sectorial de Educación. Asimismo, ha desmentido el pretendido éxito de la convocatoria, remarcando que la inmensa mayoría de los docentes madrileños ha dado la espalda a las movilizaciones.

Según Zarzalejo, si bien durante la primera jornada el seguimiento rondó el 40%, la participación ha llegado a caer "por debajo del 3%" durante varios días. Respecto a los datos acumulados, alrededor del 60% de los docentes no ha secundado ni un solo día de huelga ni se ha sumado a los paros parciales. Por tanto, nueve de cada diez profesores no han participado o lo han hecho en un máximo de cuatro jornadas.

"No han seguido los docentes la consigna de los que quieren quemar Madrid", ha enfatizado la consejera, quien ha instado a los sindicatos convocantes a asumir el balance de las cifras y consultar al profesorado si prefiere mantener la huelga indefinida. Zarzalejo ha recordado asimismo que el colectivo docente tendrá la oportunidad de decidir quiénes deben representarle en los comicios sindicales previstos para el 3 de diciembre.

A pesar del escaso seguimiento general, el Ejecutivo regional ha mostrado su preocupación por el perjuicio que sufren los alumnos en centros específicos donde se concentran las ausencias: 83 institutos y 53 colegios públicos registran incidencias acumuladas superiores al 20%. Para corregir esta situación, este jueves se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la orden de modificación de servicios mínimos y se enviará a los centros la ampliación de estos servicios mínimos junto a las dos instrucciones para "garantizar la neutralidad institucional y docente en estos espacios".

Pese a todo, Zarzalejo ha defendido que el Gobierno regional mantiene su "voluntad de negociación" habitual en el marco de la mesa sectorial de Educación, "que es donde hay que negociar las cosas con los representantes legítimos del colectivo docente, porque son los representantes que ha elegido la inmensa mayoría de docentes". Sin embargo, ha subrayado que no tiene voluntad de sentarse ni negociar con aquellos que están haciendo "una campaña política a favor de un partido político y, desde luego, con esas minorías radicales que están intentando imponer por la fuerza, con acoso, con persecución y con alteración del orden público".