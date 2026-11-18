La aprobación del nuevo Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid llega en plena polémica por el alquiler de una vivienda protegida de la ministra de Educación, Milagros Tolón, quien hace negocio alquilando una vivienda de protección oficial (VPO) que solo puede usarse como residencia, según publicó Artículo 14.

De hecho, este mismo miércoles el Ejecutivo manchego de Emiliano García Page ha revelado que la actual ministra ya se interesó por las condiciones para alquilar su vivienda en el año 1999, apenas un año después de haber formalizado su compra en Toledo. Este nuevo dato aumenta las dudas sobre si alguna vez llegó a hacer uso del inmueble como su residencia habitual, un requisito indispensable que exige la normativa para los beneficiarios de este tipo de viviendas subvencionadas, o si desde el primer momento lo utilizó como una inversión.

El Gobierno de Page ya está analizando el expediente completo para analizarlo y está dispuesto a sancionar "con total transparencia y determinación" en caso de confirmarse irregularidades, según apunta El Español.

En este contexto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso dio este miércoles un nuevo paso para actualizar la normativa madrileña de vivienda protegida, vigente desde 2009, con un reglamento que pretende facilitar la construcción de nuevos inmuebles, simplificar los procedimientos y reforzar las condiciones de acceso y utilización. Aunque se trata de legislaciones autonómicas distintas y el caso de Tolón corresponde a Castilla-La Mancha, el debate sobre el destino efectivo de las VPO adquiere especial relevancia.

El Consejo de Gobierno acordó solicitar a la Comisión Jurídica Asesora el informe sobre el proyecto, el último trámite antes de su aprobación definitiva. El texto introduce cambios destinados a ofrecer mayor seguridad jurídica a promotores, propietarios y beneficiarios, con reglas más precisas sobre los requisitos de acceso, las adjudicaciones y las condiciones de uso de estos inmuebles.

Entre las principales novedades figura la recuperación del alquiler con opción a compra y la posibilidad de sustituir determinados trámites administrativos por una declaración responsable. Este mecanismo permitirá agilizar procedimientos relacionados con el reconocimiento definitivo de la condición de vivienda protegida, el acceso a los inmuebles, su arrendamiento y los cambios de titularidad. La simplificación no supondrá, sin embargo, renunciar al control público: la Administración regional mantendrá sus facultades de comprobación e inspección posterior.

El reglamento también establece una garantía especialmente relevante para preservar el parque público: las viviendas promovidas por la Comunidad de Madrid o de su propiedad conservarán indefinidamente su régimen de protección. La medida podrá extenderse, en determinados supuestos, a otros inmuebles de titularidad pública, con el propósito de evitar que pierdan su destino residencial protegido.

Otro de los aspectos que refuerza la nueva regulación es el arraigo como condición para acceder a una vivienda protegida. En las promociones destinadas a la venta o al uso propio se exigirán al menos diez años de empadronamiento en la región, mientras que para determinadas modalidades de alquiler, como el Plan Vive, el periodo se reducirá a cinco años.

"En el momento de acceder a la vivienda de protección pública se tienen que acumular a lo largo de la vida estos 10 años de arraigo en el territorio de la Comunidad de Madrid y demostrarlo a través del empadronamiento", ha destacado José María García Gómez, consejero de Vivienda, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, sobre el nuevo requisito. El cambio de modelo se anunció el pasado enero y ha ido sufriendo algunos ajustes, especialmente porque en su primera configuración dejaba fuera a cooperativistas de vivienda o madrileños de origen que habían estado residiendo fuera.

El proyecto incorpora además una exclusión expresa para quienes hayan sido condenados durante los últimos cinco años por allanamiento de morada o usurpación de inmuebles. Al mismo tiempo, amplía las circunstancias que permiten acceder a una vivienda protegida a personas que ya tengan otra en propiedad, siempre que concurran situaciones justificadas, como separaciones o divorcios, violencia de género, discapacidad, dependencia, problemas de accesibilidad o necesidades de espacio de las familias numerosas.

La regulación contempla igualmente viviendas adaptadas a familias numerosas, fórmulas residenciales con espacios compartidos y alojamientos temporales para estudiantes y otros colectivos. También incorpora modalidades de cesión de uso que permiten ocupar una vivienda sin necesidad de adquirir su propiedad.

Más de 16.000 viviendas del Plan Vive

La actualización normativa se enmarca en el esfuerzo del Ejecutivo madrileño por ampliar la oferta de vivienda asequible. La Agencia de Vivienda Social gestiona actualmente más de 25.300 inmuebles distribuidos en 119 municipios de la región.

Por su parte, el Plan Vive suma 16.448 viviendas protegidas: 6.530 ya han sido entregadas, otras 5.329 están en construcción y 4.589 se encuentran pendientes de próxima licitación.

Entre las promociones previstas, la Comunidad entregará en los próximos meses 1.840 viviendas en Torrelodones, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Daganzo de Arriba, Moralzarzal, Navalcarnero, Velilla de San Antonio y Villalbilla. Además, otras 3.489 se encuentran en distintas fases de construcción en municipios como Alcobendas, Arroyomolinos, Madrid, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos y Valdemoro.