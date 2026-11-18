Emilio Delgado, diputado de Más Madrid en la Asamblea y número uno de Frente Amplio al Congreso por Madrid —el segundo candidato de partido tras Colau, que es número uno por Barcelona—, ha sido visto junto a su pareja en las urgencias de un centro de HM Hospitales en Móstoles, según ha adelantado La Razón, que ha publicado una imagen de ambos sentados en la sala de espera.

La presencia del político en este hospital privado llega después de sus críticas al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, al que ha acusado de "vender Madrid al lobby inmobiliario y a la sanidad privada" y de defender reiteradamente la sanidad pública tanto en la Asamblea regional como en sus habituales discursos.

La imagen llama especialmente la atención no solo por ese matiz, sino también porque en Móstoles existen dos hospitales públicos con servicio de Urgencias prácticamente al lado de ese: el Hospital Universitario de Móstoles, situado a 1,5 kilómetros del centro de HM, y el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, a 2,9 kilómetros.

Cabe recordar que en una entrevista con El Independiente, el diputado consideró que no se debe responsabilizar a los ciudadanos por tomar la decisión de recurrir a la sanidad privada: "No se puede echarle la culpa a alguien por llevar a su hijo a un colegio privado o por optar por la sanidad privada", explicó.

Su crítica, según sostuvo en esa misma conversación, se dirige más bien a las circunstancias que llevan a los pacientes a tener que pagar por servicios que deberían estar cubiertos por el sistema público. "En Madrid el número de contratos privados de salud está muy por encima de la media española. La culpa de eso no la tiene la gente, que tiene que recurrir a la sanidad privada. No se le puede abroncar a esas personas. Lo que hay que denunciar es que esas personas se ven coaccionadas a pagar y se les mete la mano en el bolsillo por servicios que deberían estar garantizados con una buena atención pública", dijo entonces.

Ayuso reacciona

La información publicada por La Razón ha provocado precisamente la reacción de la presidenta madrileña. Ayuso ha aprovechado la noticia para lanzar un mensaje irónico al diputado: "Con todos los hospitales públicos que tiene Madrid y se juega la vida en la sanidad privada. ¡Eso es liderazgo y valentía!".

Con todos los hospitales públicos que tiene Madrid y se juega la vida en la sanidad privada. ¡Eso es liderazgo y valentía!https://t.co/31637NmJEe — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 18, 2026

Por su parte, Delgado no ha tardado en contestar. También a través de las redes sociales, ha respondido a la publicación de la presidenta con una invitación a hablar del asunto en la Asamblea: "Espero que mañana te quedes un poquito más en el pleno y te lo explico Isabel, que cuando os ponéis en evidencia de esta forma es bueno que lo vea todo el mundo. Un abrazo".

Espero que mañana te quedes un poquito más en el pleno y te lo explico Isabel, que cuando os ponéis en evidencia de esta forma es bueno que lo vea todo el mundo. Un abrazo! — Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr) November 18, 2026

Ya antes, había compartido un tuit en reacción al de Ayuso diciendo: "Mañana os lo cuento en la asamblea, que otra vez vais a hacer el ridículo". Hace apenas unos días, volvía a situar la privatización de los servicios públicos en el centro de sus críticas con un mensaje en el que sacaba pecho de la nueva coalición. "Frente a los que especulan con tu casa y privatizan tu salud y la educación de tus hijos: Frente AMPLIO", afirmaba de nuevo en sus redes sociales.