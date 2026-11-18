Un joven de 27 años se debate entre la vida y la muerte tras haber sido apuñalado en tres ocasiones este martes por la noche en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, según han confirmado fuentes de Emergencias Madrid.

#Agresión en Hermanos García Noblejas, #CiudadLineal. @SAMUR_PC atiende a un joven con varias heridas por arma blanca en axila y tórax. Trasladado en estado muy grave a un centro hospitalario. Investiga @policia. Colabora @policiademadrid. pic.twitter.com/ZcYXljKA2i — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) November 17, 2026

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 21:45 horas en la intersección de la calle de los Hermanos García Noblejas con la calle Gandhi, en el barrio de Pueblo Nuevo. Tras recibirse el aviso alertando de una agresión, sanitarios del SAMUR-Protección Civil se desplazaron de inmediato hasta el lugar del suceso.

A su llegada, los facultativos atendieron a la víctima, que presentaba tres heridas incisas por arma blanca localizadas en la zona de la axila y el tórax. Dada la gravedad de las lesiones y tras proceder a su estabilización e intubación en el mismo punto de la agresión, el joven fue evacuado de urgencia y con pronóstico muy grave al Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

El traslado sanitario requirió de un dispositivo especial en el que agentes de la Policía Municipal de Madrid abrieron paso y escoltaron al convoy del SAMUR para garantizar su llegada al centro hospitalario en el menor tiempo posible.

Por su parte, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con el paradero del autor o autores. Los agentes trabajan con la vista puesta en el entorno, ya que este punto de Pueblo Nuevo ha sido escenario en las últimas semanas de varios episodios violentos de idénticas características.

La investigación está centrada en las bandas latinas, ya que el herido es un viejo conocido de la Policía, al contar ya con varios antecedentes por su presunta implicación en peleas entre pandilleros.